Pandemia e profitabila pentru miliardarii americani: Averile le-au crescut cu 560 de miliarde de dolari

Cresterea a avut loc pe parcursul 11 saptamani, perioada in care 42,6 milioane de americani au solicitat indemnizatii pentru somaj, arata raportul citat de Reuters."Aceste statistici ne amintesc ca suntem divizati mai mult ca oricand in ultimele decenii, din punct de vedere economic si rasial", a afirmat Chuck Collins, co-autor al raportului.In tipul celor 11 saptamani, averea lui Bezos a crescut cu circa 36,2 miliarde de dolari, in timp ce averea lui Zuckerberck s-a marit cu aproximativ 30,1 miliarde de dolari.Si averea neta a miliardarului Elon Musk, fondatorul producatorului de automobile electrice Tesla, a crescut cu 14,1 miliarde de dolari.Doar in ultima saptamana averile miliardarilor americani s-au marit cu 79 de miliarde de dolari, mai arata raportul.