Optimized iti completeaza strategia de business

Strategie de business pentru campanii profitabile

Pentru a fi un antreprenor de succes in mediul online, este necesar sa construiesti o strategie de business pe care sa te poti baza pe termen lung si care sa iti aduca rezultate cuantificabile. Folosind o strategie eficienta, te vei distinge din multitudinea de business-uri prezente in mediul online si vei deveni relevant pentru utilizatorii interesati de produsele sau serviciile pe care le oferi.

Dezvoltarea unor campanii de marketing profitabile este o provocare, mai ales in mediul online, unde concurenta este acerba. Este valabil pentru toate business-urile, cu accent pe cele in care discutam despre nise in care marginile comerciale sunt foarte mici. In aceste cazuri, o campanie poate fi profitabila doar daca se utilizeaza canalele de marketing potrivite, la momentul potrivit.

Unul dintre cele mai performante canale atunci cand vine vorba despre implementarea unei campanii de marketing online in strategia de business este PPC, adica pay-per-click. Exista mai multe platforme in care poate fi utilizat acest canal, iar cea mai eficienta, atat pentru brand awareness, cat si pentru conversii, este Google Ads.

In primul rand, Google Ads se adreseaza utilizatorilor care au deja intentia de a cumpara un produs sau un serviciu. Chiar daca aceasta intentie nu este 100% definita, utilizatorul poate fi indrumat in procesul sau de research, indreptandu-si atentia chiar spre site-ul tau si, implicit, spre afacerea ta. Google Ads poate fi, asadar, cheia succesului in strategia de business si in marketing-ul online, utilizand platforma pentru implementarea de campanii PPC.

Bineinteles, o campanie PPC poate fi implementata si pe alte platforme de Ads. Cateva dintre acestea sunt Instagram Ads, Waze Ads, Facebook Ads sau Tik Tok Ads. Ultima retea de socializare mentionata este si cea mai recenta platforma tip Ads intrata pe piata din Romania.

Te-ai documentat suficient? Cum implementezi o strategie profitabila de business?

Daca esti antreprenor, stii deja ca nu exista limite cu privire la informatiile pe care le poti detine, referitoare la cresterea afacerii. Insa, desi exista nenumarate surse din care poti extrage aceste informatii, felul in care vei pune teoria in practica face diferenta. Acest principiu este universal valabil si se aplica in mediul online cu atat mai mult, avand in vedere ca este necesar sa tinem pasul cu tehnologia si cu noile tool-uri si canale de promovare care apar.

Luand ca exemplu PPC si Google Ads – doua instrumente, care, utilizate impreuna in mod corect intr-o strategie de business, pot aduce cresteri substantiale afacerii tale, trebuie sa stii ca ai la dispozitie mai multe formaturi de Ads, grupate pe obiective. Un marketer cu experienta va sti exact cand si cum sa utilizeze diverse tipuri de campanii cu formatele aferente. De aceea, iti recomandam sa iti indrepti atentia catre specialisti cu experienta daca iei in calcul o campanie PPC pentru business-ul tau.

Campaniile PPC de la Optimized ofera rezultate reale si cuantificabile tocmai datorita experientei in marketing si e-commerce pe care o au specialistii din aceasta agentie. Partenerii Optimized au de ales intre doua variante de colaborare. Este vorba, pe de o parte, despre completarea strategiei de business si consultanta pentru cei care au deja o echipa de marketing, insa au nevoie de anumite insight-uri in strategia utilizata (de exemplu, promovare platita tip PPC). Pe de alta parte, specialistii Optimized pot oferi si posibilitatea implementarii de campanii PPC full management. Concret, se ocupa de tot ceea ce inseamna o campanie de promovare, de la punerea bazelor strategiei de business, pana la obtinerea rezultatelor.

Revenind la dezbaterea teorie vs, practica, este necesar de mentionat faptul ca, pentru fiecare model de business, este foarte important sa se creeze un framework si o strategie aplicata pe nevoile si obiectivele companiei. Aceasta este singura abordare care ofera rezultatele profitabile pe care le asteapta orice antreprenor. Insa, pentru a ajunge in acest punct este nevoie de experienta indelungata in implementarea unor astfel de campanii.

