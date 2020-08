O imagine = 1.000 de cuvinte. Cu cat este egal 1 minut dintr-o productie video?

Aceasta zicere nu are scopul de a jigni autorii, copywriterii si toate celelalte categorii profesionale care isi castiga banii din scris, reducand doua pagini de text la valoarea unei fotografii.Din contra, vorba respectiva scoate in evidenta puterea unui desen sau a unei poze. Indiferent cat de talentat ai fi la insiruit fraze, la un moment dat te vei lovi de un zid: imaginatia limitata a cititorilor.Pe de alta parte, in cazul imaginilor, aceasta problema nu exista, intrucat ele arata direct, nu sugereaza.Totusi, tinand cont ca o imagine = 1.000 de cuvinte, oare nu ai fost niciodata curios cu cat este egal un minut dintr-o productie video? Noua ni s-a parut o intrebare interesanta, asa ca ne-am asezat la masa de lucru si am facut calculele.Astfel, in mod ironic, pe langa cuvinte si imagini, am introdus si putina matematica in aceasta "ecuatie" audiovizuala.Iata raspunsul:60 de secunde de productie video X 30 de cadre pe secunda X 1.000 de cuvinte = 1.800.000 de cuvinteCum am facut? Simplu! Asa-numitele imagini "in miscare" reprezinta, de fapt, o succesiune foarte rapida de cadre statice, mai exact cate 30 pe secunda. Am echivalat fiecare dintre aceste imagini cu 1.000 de cuvinte, apoi am inmultit totul cu 60, numarul de secunde dintr-un minut.Iar rezultatul este o cifra nu chiar astronomica, dar in orice caz foarte mare, care s-ar putea "traduce" si astfel: nu mai putin de 4.000 de pagini de text.In editia completa, una dintre cele mai cunoscute carti din lume, "In cautarea timpului pierdut" de Marcel Proust, se apropie de 4.000 de pagini. Ce vrem sa spunem? Ca un minut dintr-o productie video poate sa transmita la fel de mult precum celebrul autor francez in cele sapte volume ale operei sale monumentale?Cu siguranta nu ne permitem aceasta afirmatie, insa un lucru este cert: continutul video este de departe cel mai expresiv, graitor si provocator din cate s-au inventat pana astazi.Videomaniax.ro, "fabrica" de productii video viraleTotusi, pentru ca respectiva productie video sa aiba succes, sa devina virala, asa cum se spune in mediul online, aceasta trebuie realizata de o echipa de profesionisti. Agentia de marketing online Videomaniax creeaza clipuri cu potential viral pentru YouTube si retele de socializare precum Facebook si Instagram.Concret, "maniacii" se ocupa cu urmatoarele tipuri de pr ...citeste mai departe despre " O imagine = 1.000 de cuvinte. Cu cat este egal 1 minut dintr-o productie video? " pe Ziare.com