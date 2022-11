Novatik NATURA: prima linie de producție pentru țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică din România

Compania Novatik, producătorul sistemelor de învelitori metalice Novatik, a deschis prima linie de producție pentru țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică din România: Novatik NATURA. În cei trei ani de la lansarea brandului Novatik NATURA, compania a realizat pași importanți și a investit peste 1.5 milioane de euro în utilaje de producție performante. Noua linie de producție Novatik NATURA are o capacitate de aproximativ 2 milioane de țigle Novatik/an plus accesoriile aferente.

În acest an, compania împlinește 18 ani de la înființare, 12 ani de la lansarea brandului Novatik și peste 8.000.000 de țigle metalice cu rocă vândute în România până în prezent.

"Ne-am propus să avem un portofoliu de produse inovator și atractiv și să dezvoltăm noi produse care să iasă în evidență față de concurență. Elementele de bază ale culturii noastre sunt dorința, perseverența și hotărârea de a aborda noi direcții. De aceea, pe 20 octombrie, am inaugurat, alături de partenerii loiali și de încredere, prima linie de producție pentru țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică din România: Novatik NATURA. În anul 2003, am construit o nouă nișă pe piața acoperișurilor din România, iar succesul Novatik este și succesul celor peste 400 de parteneri din România și Europa. Odată cu deschiderea noii linii de producție a țiglei metalice cu acoperire de rocă vulcanică Novatik NATURA, am sărbătorit 18 ani de la înființarea companiei, 12 ani de la lansarea brandului Novatik și peste 8 milioane de țigle metalice cu rocă, vândute în România până în prezent.", declară Dan Mircescu, General Manager NOVATIK.

Încă din anul 2021 compania a demarat o investiție de peste 1,5 milioane de euro, constând în noi linii de producție, investiție ce a fost finalizată la sfârșitul primului semestru din acest an. Aceste investiții vin cu scopul creșterii eficienței și perfomanței și de asemenea cu noi soluții pentru piața acoperișurilor.

Noua generație de profile Novatik NATURA beneficiază acum de o protecție anticorozivă îmbunătățită și este disponibilă deja pentru trei dintre profile: CLASSIC, SLATE și WOOD. Perioada de tranziție de la vechea la noua generație de profile se va face treptat, urmând ca, la începutul anului viitor, să fie disponibile toate profilele Natura din noua generație.

Noua generație de profile Novatik NATURA sunt realizate din oțel, protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj ZnMg 250 g/mp plus protecție suplimentară anticorozivă multiface®, profilate prin presare și ulterior finisate cu rocă vulcanică. Stratul de protecție multiface® reprezintă un tratament performant aplicat oțelului, cu o grosime de 1 până la 2 microni, fiind un etanșant multifuncțional aproape invizibil (acoperire organică subțire) aplicat pe benzile de oțel galvanizat la cald (ZnMg). Proprietățile sale remarcabile îi oferă oțelului o etanșare premium durabilă, cu rezistență excelentă la coroziune și o aderență superioară a straturilor de finisaj ulterioare.

În gama acoperișurilor cu rocă Novatik NATURA există și profilul emblemă al companiei: SLATE. În funcție de stilul arhitectural, țigla metalică cu acoperire de rocă vulcanică Novatik NATURA SLATE se poate instala acum în două moduri distincte: prin dispunere intercalată sau dispunere liniară. A fost introdusă o nouă culoare în gamă: Graphite Grey și este deja disponibilă pentru toate cele cinci profile din gama NATURA.

"Dacă vorbim despre ceea ce deja am făcut, putem spune că produsele Novatik sunt prezente în peste 20 de țări din Europa, America Latină, chiar și pe continentul african. Din anul 2002 și până în prezent, ne putem intitula trend setterii acestei piețe, iar rezultatele pe care le-am avut și anume peste 8 milioane de țigle metalice cu acoperire de rocă, confirmă că decizia și curajul de a introduce aceste produse pe piață a fost una corectă și inspirată. Mă bucur să spun că avem produse cu potențial global, ușor scalabile, care crează premisele unei dezvoltări organice, dincolo de granițele României. Obiectivul nostru este să fim unul dintre principalii producători mondiali de țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică. Calea către acest obiectiv este pavată cu inovații, curaj, linii de producție inteligente și acțiuni responsabile, iar noi suntem inspirați pentru viitor.", declară Dan Mircescu, General Manager NOVATIK.

Novatik este lider de piață în România pe segmentul țiglei metalice în panouri mici (unimodulare) și singurul producător de țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică din România.

Despre Novatik:

N O V A T I K este compania care produce sistemele de învelitori Novatik METAL (țiglă metalică în panouri mici, tablă prefalțuită, tablă falțuită, sisteme de jgheaburi și burlane), Novatik NATURA (țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică). Novatik a dezvoltat constant noi profile ce imprimă aspectul de neconfundat al acoperișurilor tradiționale, păstrând însă toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid, durabil și greutate redusă).

Designul acoperișurior Novatik este insipirat de aspectul învelitorilor consacrate care amintesc de țigla tradițională de pretutindeni (Novatik NATURA CLASSIC | Novatik METAL CLASSIC), de acoperișurile fălțuite de altă dată (profil Novatik METAL CLICK), de frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă de lemn (Novatik NATURA WOOD | Novatik METAL WOOD), de aspectul deosebit al ardeziei (Novatik NATURA SLATE | Novatik METAL SLATE | Novatik METAL KOLAJ), de arhitectura acoperișurilor mediteraneene (Novatik NATURA ROMAN) și de imaginea inconfundabilă a acoperișurilor tradiționale din piatră (Novatik NATURA STONE).

Mai multe informații despre produsele Novatik descoperiți pe https://www.novatik.ro/ | Facebook: Novatik Romania | Youtube: NOVATIK – SISTEME DE ACOPERIS

