Notificări prin SMS automate pentru business, cu prețuri de la 2.99 euro pe lună

In acest an, in ciuda crizelor de pe piata, se creeaza noi companii si multi alte business-uri sunt inca in curs de dezvoltare. Daca esti antreprenor si iti doresti sa ramai competitiv in piata, ar trebui sa iei in calcul imbunatatirea modalitatilor de comunicare cu clientii. Cum poti face asta in mod simplu si eficient?

O modalitate avantajoasa prin care iti poti notifica toti clientii, despre comenzi, confirmari si programari, este prin mesaje text SMS. In prezent, SMS-ul este cel mai eficient mediu de marketing. Pentru ca sa ai o afacere de succes, ca om de afaceri este necesar sa ai o platforma SMS buna si sa intelegi foarte bine toate aspectele, avantajele si modalitatile de utilizarea ei.

Cu SMSAlert poti face asta, iti poti creste comunicarea cu clientii!

Serviciu SMSAlert iti poate oferi multe avantaje si te poate ajuta in functie de nevoile afacerii, cu aplicatia sa. Aceasta se poate descarca oricand, in mod gratuit, din magazinul Google Play.

SMSAlert este un serviciu de trimis mesaje SMS, nonconventional, el functioneaza diferit de gateway-ul traditional. Poti fi administratorul costurilor SMS si le poti optimiza, poti alege orice retea GSM doresti, poti folosi SMS gateway cu aplicatia APP 2.99 EUR / luna si economisi 90% comparativ cu un gateway SMS normal.

In prezent, exista 3 oferte de abonamente din care poti alege si anume:

Abonamentul APP 2.99 EUR / luna.

Abonamentul Virtual 4.99 EUR / luna.

Abonamentul Starter 9.99 EUR / luna.

Toate ofera avantaje mari, depinde de tine pe care il consideri mai potrivit pentru afacerea ta. Iata cateva aspecte care te pot ajuta in alegere:

Prin abonamentul APP, la care costul este de 2.99 EUR / luna, ai posibilitatea de a trimite SMS-uri nelimitate prin unul sau mai multe smartphone-uri, poti testa acest abonament gratuit prima luna.

Prin Virtual 4.99 EUR / luna,poti trimite mesaje SMS de pe un numar pus la dispozitie; vei avea 150 SMS-uri lunare; nu ai nevoie de SIM, modem sau aplicatie pe mobil, poti testa acest abonament gratuit prima luna.

Prin abonamentul Starter 9.99 EUR / luna, primesti un modem GSM in custodie, in baza unui contract de 6 luni, poti trimite SMS-uri nelimitate;

Alte avantaje

Cu serviciul SMSAlert iti poti actualiza in timp util informatiile, care cresc satisfactia clientilor. In acest mod ei vor fi mult mai multumiti, pentru ca astfel le arati ca iti pasa de ei.

Poti transforma smartphone-ul intr-un gateway SMS, care poate fi conectat la site-ul tau online, prin intermediul platformei. Daca vrei un volum mare de mesaje SMS, utilizeaza unul din modemurile dedicate, pus la dispozitie de SMSAlert.

Serviciul dispune de o platforma online completa, pe care o poti utiliza usor. De asemenea, vei primi si un modem fizic in custodie, pe baza unui contract, in care vei putea introduce SIM-ul dorit in reteaua folosita (ex. ORANGE, DIGI).

In ziua de azi, oamenii de business isi sporesc vanzarile prin strategii de marketing si de comunicare, prin campanii SMS prin SMSAlert.mobi.

Marketingul prin SMS este o strategie folosita de antreprenori, pentru ca este foarte eficienta. Acestia fac campanii SMS pentru a influenta performanta marcii lor si a fideliza clientii. Pentru asta, ei folosesc diferite reduceri, promotii si oferte, pe care le anunta prin mesaje SMS.

Tehnologia SMSAlert are functionalitati importante, integrari cu diferite platforme, API, email2sms, sms2email, campanii de trimitere care ajuta in comunicare si atragerea clientilor. Prin trimiterea SMS-uri in mod automat de pe telefon, modem sau prin email2sms, mesajele care ajung la clienti, sunt deschise in doar cateva secunde, de aproximativ 80-90% dintre ei.

Campania prin SMS este ieftina, eficienta si citita de marea majoritate a clientilor.

Prin https://smsalert.mobi/ poti avea o comunicare bogata cu clientii si asta este esential pentru succesul afacerii tale. Poti afla mai multe aspecte despre avantajele utilizarii SMSAlert in acest videoclip de pe YouTube:

