Necesitatea unui plan de afaceri in dezvoltarea unui business

In contextul unui mediu de afaceri incert, marcat de efectele episodului pandemic si de situatia tensionata din afara tarii, dezvoltarea unui business devine o provocare pentru fiecare antreprenor. Regulie jocului s-au schimbat, prin urmare, concentrarea pe obiectivele stabilite si puterea de adaptabilitate la noile tendinte ale mediului de business au devenit puncte-cheie in mentinerea afacerii pe un ritm ascendent.

In esenta, planul de afaceri reprezinta un document scris ce contureaza obiectivele financiare ale business-ului, defineste valorile pe care intentionezi sa le promovezi, cultura organizationala si descrie strategia urmata pentru atingerea lor. Cu alte cuvinte, marcheaza traseul unei idei din faza incipienta, pana la progresul vizibil al afacerii.

Gestionarea corespunzatoare a unui business implica capacitatea de a lua decizii rapide intr-o lume plina de riscuri si dominata de teama de esec a fiecarui antreprenor. Un plan de afaceri stabilizeaza angoasele, intrucat ofera claritate asupra departamentelor care fac parte din structura afacerii – operational, financiar si marketing.

Cand este necesar sa intocmesti un plan de afaceri

Secretul nespus in conducerea unui business de succes este cunoasterea afacerii din toate punctele de vedere, astfel incat sa ajungi la stadiul in care o intelegi cu adevarat. Fara intocmirea unui plan de afaceri concis, pliat pe obiective reale, esenta business-ului se pierde printre decizii inutile.

Asadar, nevoia de redactare a unui plan concludent apare in mai multe circumstante:

Infiintarea unei noi societati;

Lansarea unui produs nou;

Solicitarea unui credit, in lei sau in valuta;

Aplicarea pentru fonduri europene nerambursabile;

Deschiderea unui magazin on-line.

Altfel spus, acest document constitiuie moneda de tranzactionare, in relatia cu noi investitori, creditori sau alti potentiali parteneri. Pentru ca in faza incipienta o noua afacere este o necunoscuta pentru restul jucatorilor de pe piata, investitorii vor sa vada potentialul dezvoltarii unui business, lucru posibil doar prin intermediul planului.

Planul de afaceri ajută la descoperirea unor idei noi

De cele mai multe ori, etapa scrierii unui plan de afaceri este trecuta cu vederea, fiind asociata cu o pierdere de vreme. Din contra, in momentul in care afacerea are nevoie de o noua perspectiva, documentul redactat anterior ofera o introspectie a intregului business.

Pe scurt, elaborarea unui plan destinat afacerii trebuie sa cuprinda:

O descriere clara a ideii de afaceri, unde accentul se pune asupra valorilor, misiunii, precum si a obiectivelor pe termen lung si scurt;

Descrierea tipului de servicii sau produse promovate;

Analiza pietei si a posibililor competitori;

Strategii si campanii de implementare;

Structura companiei – piramida organizationala;

Planificarea financiara a companiei.

Daca facem un exercitiu de imaginatie, asupra ultimilor doi ani pandemici, industria organizarii de evenimete a fost nevoita sa se plieze rapid conceptului de noua normalitate. Pe langa adoptarea sistemului de munca hibrid, antreprenorii din industrie s-au axat pe evenimente organizate online.

Pe masura ce mediul de afaceri incearca sa se redreseze, originalitatea a devenit un trend, care acapareaza atentia consumatorilor. Mai mult, recitirea planului de afaceri poate furniza noi idei si concepte, pentru imbunatatirea business-ului. Spre exemplu, un antreprenor care se ocupa cu organizarea nuntilor sau petrecerilor in aer liber, poate aranja decorul in doar cateva ore, prin amplasarea unor corturi evenimente, a unui pavilion de ceremonie, aranjamente florale, scaune si mese pentru confortul invitatilor.

Planul de afaceri este un partener in luarea deciziilor

Stabilirea unor decizii in cadrul afacerii devine o provocare in contextul unei piete incerte, unde comportamentul consumatorilor s-a schimbat radical. Prin urmare, intoarcerea la bazele afacerii ajuta orice antreprenor sa regandeasca strategia potrivita, in acord cu modificarile impuse.

Informatiile trecute in planul afacerii nu lasa loc de alte intrerpretari, asa ca va elimina valul de incertitudine din spatele unei decizii. Asemenea unui partener din umbra, documentul reprezinta o parte esentiala a fiecarui business.

Conceptul de noua normalitate se instaleaza cu pasi mici, dar precisi in strategia de functionare adoptata de antreprenori. Cand lucrurile tind sa ia o intorsatura neasteptata, intr-o perioada scurta de timp, consultarea planului de afaceri este un pas benefic in bunul mers al afacerii.

