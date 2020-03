Cel mai mare complex pentru evenimente si agrement din Corbeanca intra pe piata livrarilor de mancare

Mosia Corbeanca intra pe piata de delivery

Meniurile vor putea fi comandate si livrate in Otopeni, Corbeanca, Balotesti, Buftea si Bucuresti, capacitatea locatiei fiind de 500 de portii zilnic. Totodata, Mosia lanseaza si un serviciu de donatii, prin care va gati si va sustine gratuit familiile vulnerabile din Corbeanca.Mosia Corbeanca a fost deschisa in vara anului 2017, fiind parte a Maidan Grup, fondat de antreprenorii romani Bogdan Doltu si Calin Cindea.Cu o suprafata de 11.000 mp, Mosia ofera spatii pentru evenimente, team-building-uri, zone de relaxare, dar si o bucatarie cu meniuri deja consacrate care puteau fi consumate pana acum doar in cadrul locatiei.Avand in vedere contextul actual provocat de virusul COVID-19, cei doi fondatori, impreuna cu echipele din celelalte spatii ale Maidan Grup (Statia Universitate, Statia Floreasca) incep de astazi serviciul de delivery in Corbeanca, Bucuresti, Balotesti, Buftea si Otopeni.In plus, din dorinta de a veni in sprijinul comunitatii din Corbeanca, echipa va dona mancare familiilor nevoiase, care nu se pot deplasa sau nu au resursele financiare necesare.Oricine are nevoie de ajutor sau cunoaste pe cineva in localitate care are nevoie de ajutor poate scrie direct pe pagina de Facebook sau poate trimite un mesaj la contact@mosiacorbeanca.ro sau la telefon 0 748 020 041."Ne-am dorit sa dam inapoi comunitatii care ne-a sustinut de cand am deschis Mosia. De-a lungul timpului am incercat sa sustinem producatori locali, iar acum atentia noastra se indreapta si catre batranii sau cei care nu isi pot asigura conditiile necesare in aceasta perioada de criza.Componenta de livrare este o miscare strategica pentru business-ul nostru, insa pentru noi a fost intotdeauna vorba despre oameni si experiente in tot ceea ce am facut si nu renuntam la aceasta misiune." a declarat Bogdan Doltu, cofondator Maidan Grup.Comenzile se pot face luand direct legatura cu echipa Mosiei prin pagina de Facebook sau pe website si in curand si pe platforme de delivery. Livrarile se vor face zilnic, de luni pana sambata, in intervalul orar 12-17.Comenzile primite pana in ora 12 vor fi livrate in aceeasi zi, iar cele primite dupa ora 12 vor fi livrate in ziua urmatoare.Mosia ofera doua tipuri de meniuri: a la carte si meniu flexibil, care se schimba in fiecare luni, miercuri si vineri si care consta din supe si mancare gatita.Meniurile sunt disponibile la portie sau in varianta family pack si sunt detaliate aici Incepand cu 30 martie, experienta gastronomica oferita va fi intregita de produse de bar pe care cei doi antreprenori le vor oferi la preturi asemanatoare celor de retail. Selectia de batuturi ce vor putea fi comandate include: Fritz-Kola, limonade, vinuri romanesti, bere artizanala etc.Pentru acest serviciu, s-au luat toate masurile sanitare necesare astfel incat livrarea si produsele sa respecte cele mai inalte standarde de curatenie.Echipa a adoptat proceduri interne de lucru stricte, se foloseste o lampa UV germicidala pentru a steriliza ambalajele si spatiul de lucru, toti membrii echipei au stat izolati de la inceputul epidemiei, iar acum folosesc toate echipamentele de protectie: masti, manusi si imbracaminte separata pentru bucatarie. Igienizarea intregului spatiu se face saptamanal de catre o firma autorizata.