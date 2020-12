Mos Craciun aduce cosuri cadou de la FineStore.ro

Cosurile perfecte pentru angajati si/sau sefi

Fie ca sunteti antreprenori sau angajati, daca sunteti in cautarea unor idei de cadouri potrivite pentru segmentul de business, pe FineStore.ro gasiti o multime de idei elegante si ingenios ambalate, numai bune de oferit cadou. Peste 4.500 de produse fac parte din oferta FineStore.ro, iar printre brand-urile pe care le gasiti pe site se numara Vertigo, Dictador, San Martino, Mozart si multe altele.La sectiunea Cosuri Cadou , gasiti numeroase idei de pachete care pot fi daruite colegilor, de Secret Santa, sau colaboratorilor. Comandati online cosurile dorite si beneficiati de livrare gratuita pentru comenzile de peste 199 de lei; daca doriti ca pachetele sa fie livrate la adrese multiple, trebuie sa luati legatura pe e-mail cu cei de la FineStore.ro, iar ei se pot ocupa de acest lucru.Daca sunteti antreprenor si vreti sa le oferiti angajatilor cate un cadou inainte de Craciun, acest cos cadou poate fi alegerea perfecta: o sticla de vin rosu demisec, o lumanare parfumata, care sa aduca in casa atmosfera de sarbatoare, un pachet de fursecuri daneze, ceai natural de muguri de brad, o lingurita din bambus si o felicitare imprimata, toate ambalate elegant intr-un cufar din lemn.Pentru colaboratori si clienti, puteti alege un cos care contine tot ce trebuie pentru Craciun: o sticla de vin rosu demisec, cozonac traditional cu nuca, lumanari parfumate, cu aroma de scortisoara si vin fiert, fursecuri cu unt, cana, lingurita din bambus, ceai de muguri de brad, decoratiuni de Craciun si condimente pentru vin fiert, toate ambalate intr-un cos negru, elegant, ce poate fi refolosit.Iar daca sunteti in postura de angajati si vreti sa contribuiti cu totii pentru a-i face un cadou deosebit sefului de Craciun, va recomandam cosul Signature of Excellence . O sticla de sampanie Moet & Chandon, cafea arabica ambalata elegant intr-o cutie metalica, aurie, praline de ciocolata, un ceas metalic si un pix Parker, toate ambalate elegant intr-o cutie neagra, minimalista.Indiferent pentru cine vreti sa cumparati un cadou, FineStore.ro va sta la dispozitie cu o multime de produse la preturi mai bune decat in magazine!