Ministrul Muncii a explicat in ce conditii plateste statul 50% din salariul unor angajati

"Guvernul stie ca aceasta perioada prin care am trecut nu s-a terminat si nu se termina imediat, ci ca in continuare aceste firme se afla in fata unei serioase provocari, si vine cu o masura direct in sprijinul lor, prin acordarea unui procent de 41,5% din costul salarial al fiecarui angajat, pe care anterior angajatorul l-a avut in somaj tehnic, deci caruia anterior i-a suspendat temporar contractul de munca.Conditia minima pe care am pus-o este ca respectivul angajat sa fi fost 15 zile in aceasta situatie de suspendare temporara a contractului de munca, pentru a putea avea o continuitate in masurile guvernamentale pe care le acordam. Ca atare, venim in sprijinul celor care intra acum intr-o noua etapa, de la etapa in care au avut activitatea inchisa, cu personalul aflat acasa, in somaj tehnic, deci cu fiecare dintre acestia avand contractul de munca suspendat temporar, in sensul in care il ajuta pe angajat si pe angajator sa revina in activitate, acoperindu-i 41,5% din salariul de baza al persoanei", a afirmat Violeta Alexandru, intr-o conferinta de presa.Ministrul Muncii a subliniat ca angajatorii care apeleaza la aceasta masura de sprijin au obligatia sa pastreze locul de munca activ pana la finalul anului."Limita pe care am pus-o, ca si in cazul somajului tehnic, este aceea de 41,5% din castigul salarial mediu brut, acesta este maximul pe care Guvernul il acorda. Conditia pe care o solicitam angajatorilor este sa mentina relatiile salariale contractuale cu salariatul pana la sfarsitul anului, deci dupa cele trei luni in care Guvernul acorda acest sprijin fix, urmatoarele patru luni angajatorul are obligatia de a mentine contractul de munca activ cu respectiva persoana", a adaugat Violeta Alexandru.Aceasta a precizat ca un angajator nu poate cumula noua masura de sprijin cu acoperirea somajului tehnic."Sunt necesare cateva precizari legate de posibilitatea de a accesa atat somaj tehnic cat si masura activa de 41,5% de care vorbeam de catre aceeasi entitate economica. Daca un angajator dispune de doua coduri CAEN, deci desfasoara activitati aferente a doua coduri CAEN, el va trebui sa opteze intre cele doua masuri, adica sa aleaga daca doreste sa beneficieze de s ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii a explicat in ce conditii plateste statul 50% din salariul unor angajati " pe Ziare.com