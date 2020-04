Ministrul Economiei: Industria auto din Romania va produce echipamente medicale. Cand isi va relua Dacia productia

"Industria auto are problemele ei specifice. Este o industrie care contribuie mult la PIB-ul Romaniei, dar este o industrie dependenta de industriile din tarile europene, Germania, Franta, Italia. Daca acolo lucrurile sunt oprite, inseamna automat ca si in Romania lucrurile sunt oprite.Cel mai important lucru care a iesit ieri (miercuri, 1 aprilie 2020 - n.red.) din discutia cu reprezentantii industriei auto este ca acestia, in aceasta perioada, doresc sa contribuie, sa ajute economia romaneasca, sa ajute romanii.Doresc sa contribuie sa produca materiale esentiale, doresc sa produca masti si au capacitate foarte mare de a produce aceste echipamente, biocide, pentru ca au si o industrie chimica pe orizontala foarte dezvoltata, prin parteneri care sunt furnizori traditionali ai industriei auto. Deci, practic tot ceea ce este nevoie in acest moment - masti, biocide, combinezoane", a anuntat, joi, ministrul Economiei, Virgil Popescu, la Digi24.Ministrul a adaugat ca reprezentantii industriei auto din Romania vor lua parte la proiectul national pentru realizarea unui ventilator necesar pentru a ajuta respiratia bolnavilor de COVID-19."Doresc (cei din industria auto din Romania - n.red.) sa produca in industria auto si, de asemenea, participa la acest proiect national al nostru privind realizarea unui ventilator pentru a ajuta respiratia bolnavilor de coronavirus.La ventilatoare lucrurile nu sunt atat de simple ca la masti, combinezoane si biocide. Se lucreaza intr-un colectiv foarte mare si eu sper sa avem cat de curand niste rezultate concrete.In schimb, la productia de masti mi-au spus reprezentantii industriei auto ca pot relativ foarte repede sa treaca la acest lucru si pregatesc modelele pentru a putea fi avizate de unul dintre cele patru institute ale armatei, sa poata aviza pe domeniul respectiv produsele pe care le pot produce", a mentionat oficialul.Despre acest lucru a scris pe Facebook si Denisa Neagru, membru USR, care face apel la cei care pot dona materiale din care angajatii Dacia sa produca ceea ce este nevoie."Daca stiti pe cineva care poate ajuta cu materie prima pentru producerea acestor materiale, dati de veste. Si duceti apelul mai departe, mai jos sunt materialele n ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: Industria auto din Romania va produce echipamente medicale. Cand isi va relua Dacia productia " pe Ziare.com