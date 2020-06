"Eu sunt optimist ca, incepand cu 15 iunie, nu va mai fi nevoie de aceasta intrare in izolare (dupa ce revii in tara - n.red.). Vrem sa relaxam si mai mult masurile. Nu vorbesc doar de Bulgaria si Grecia, ci si de tarile care au o incidenta a cazurilor mica", a declarat ministrul Popescu, luni seara, la TVR.Cat despre deschiderea marilor magazine, oficialul a precizat ca marti, la ora 15, are o intalnire cu reprezentantii mall-urilor."Vreau sa vad si punctul lor de vedere. Mi s-ar parea normal ca daca relaxam si lucrurile merg bine, sa ajungem sa relaxam inclusiv conditiile din mall-uri, sa putem permite deschiderea magazinelor mari. Eu sunt optimist ca la finalizarea acestei etape de doua saptamani evaluarea va fi pozitiva si ca numarul de cazuri va fi scazut.Daca lucrurile merg bine, vrem sa aducem viata la normalitate mai repede", a declarat Virgil Popescu, in aceeasi emisiune de la televiziunea publica.Amintim ca acum este suspendata activitatea de comert in centrele comerciale cu suprafata construita mai mare de 15.000 mp, in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici.Sunt exceptate vanzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor si serviciilor de optica medicala si a serviciilor de curatatorie; vanzarea produselor electronice si electrocasnice, daca se asigura livrarea la domiciliu....citeste mai departe despre " Ministrul Economiei a anuntat cand are de gand sa deschida mall-urile. Urmeaza sa scapam si de izolarea la revenirea din vacanta " pe Ziare.com