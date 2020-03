Ministerul Economiei prezinta, pas cu pas, procedura de eliberare a certificatului de situatie de urgenta. Ce trebuie sa faca firmele

Acesta este necesar pentru unii angajatori, pentru decontarea somajului tehnic de catre bugetul fondului de somaj sau, dupa caz, pentru invocarea situatiei de forta majora de catre intreprinderile mici si mijlocii.Asadar, Ministerul Economiei a transmis un comunicat in care raspunde la fircare intrebare primita.1. Ce tip de certificat este necesar pentru a beneficia de ajutorul de somaj tehnic de 75%?Nu este necesar.2. Pentru ce domenii se elibereaza Certificatul de Situatie de Urgenta Tip I (albastru)?Certificatul de Situatie de Urgenta Tip I se elibereaza, pana in acest moment:Conform Ordonantei militare nr. 1/2020, pentru:suspendarea activitatii de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatieisuspendarea activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchiseoperatorii economici care au interzis sa organizeze si sa desfasoare orice eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschiseoperatorii economici care distribuie medicamente la exportoperatorii economici aerieni care efectueaza zboruri spre si dinspre Spania si Italia, pentru toate aeroporturile din Romania* cu exceptia zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomercialeConform Ordonantei militare 2/2020, pentru:operatorii economici care desfasoara activitati in cabinetele de medicina dentaraoperatorii care desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici,* cu exceptia:vanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorievanzarii produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumparatorului;vanzarii produselor si serviciilor de optica medicalaConform Ordonantei militare nr. 3/2020, pentru:...citeste mai departe despre " Ministerul Economiei prezinta, pas cu pas, procedura de eliberare a certificatului de situatie de urgenta. Ce trebuie sa faca firmele " pe Ziare.com