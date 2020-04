Astfel, ministerul transmite ca ar vrea ca toti producatorii romani care au obtinut deja acreditarea pentru productia de echipamente medicale sa se inscrie in acest registru, pentru a avea o baza de date la nivel national, in vederea unei mai bune coordonari in lupta impotriva noului tip de coronavirus."Realizam aceasta centralizare pentru a sti in orice moment de ce resurse dispunem si pentru a ajuta in special institutiile de interes sau utilitate publica si cetatenii sa obtina cat mai repede echipamentele, produsele si serviciile de care au nevoie.Pe de alta parte, vrem sa dezvoltam reteaua producatorilor interni de astfel de echipamente. Este o greseala strategica faptul ca, pana in prezent, Romania nu a avut astfel de producatori si ne-am bazat doar pe produse de import. Vrem sa devenim exportatori de produse cu valoare adaugata, nu importatori", a declarat ministrul Virgil Popescu, citat intr-un comunicat al institutiei.Baza de date va fi utila pentru a realiza o interactiune intre operatorii economici sau institutiile de interes sau utilitate publica ce au nevoie de produse, echipamente si servicii in lupta cu COVID-19 si cei care le produc sau importa.Inscrierea se realizeaza in platforma csu.prevenire.gov.ro, prin intermediul careia se solicita si elibereaza Certificatele de Situatie de Urgenta.Pentru inscriere, operatorii economici isi vor crea un cont si vor accesa sectiunea Formulare/ Inscriere producator la link-ul: https://csu.prevenire.gov.ro/request-rnp-form.Citeste si:Vrei sa produci echipamente sau biocide impotriva COVID-19? Iata procedurile puse la punct de MApNProducatorul de anvelope Michelin va incepe sa faca masti sanitare, inclusiv in RomaniaUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirusA.G. ...citeste mai departe despre " Ministerul Economiei lanseaza o aplicatie pentru producatorii de echipamente medicale impotriva COVID-19 " pe Ziare.com