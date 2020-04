Micile afaceri din tara se reinventeaza: Optimistul vede doar succesul in fata!

De la vouchere in avans, licitatii inedite si pana la intalniri inspirationale in online sau escape rooms in propria sufragerie, criza scoate la iveala cele mai frumoase idei.Cu totii, insa, pornesc cu un gand inainte: "Trebuie sa ne ajutam si sa fim optimisti", spun ei la unison.Camping Fain: De la vouchere pentru cand o fi mai bine pana la licitatii pe social mediaIzolarea oamenilor loveste in toate colturile tarii si in toate domeniile de activitate. Tinerii care au creat Camping Fain in judetul Mures au fost si ei nevoiti sa se reinventeze pentru a trece cu bine peste aceasta perioada."Cand vorbim despre Camping Fain, subiectul principal este de fapt Spiritul Fain. Dincolo de ineditul conceptului de camping pe care noi l-am creat in Salard, Lunca Bradului, jud. Mures, cu corturi presetate, o taverna primitoare, zona de gatit, hamace, biblioteca, ciubar si multe mesaje care te indruma spre lumina, liniste si revelatie.In jurul acestui loc s-a creat un spirit care atrage oameni dornici de altceva, oameni care vor sa faca parte din acest proiect care imbratiseaza pe toti cei care respecta omul de langa ei si, mai ales, simt acest loc", explica George, fondatorul Camping Fain, pentru Ziare.com."Anul acesta pentru noi a inceput cu multe proiecte menite sa imbunatateasca facilitatile campingului si implicit sa imbogateasca experienta camperilor, dar mai ales proiecte culturale care sa aduca in mijlocul naturii arta sub diverse forme, de la pictura la muzica, teatru, reprezentatii inedite de orice fel sau evenimente care sa-ti indrepte atentia spre interior sau care sa-ti propuna o tema precum iubirea intr-o lume care se preocupa de orice altceva decat ce ne aduce in fapt sentimental de implinire sufleteasca.Evident ca situatia actuala ne-a taiat mult din elanul celor planificate, insa, in acelasi timp, echipa noastra creativa si ambitioasa a gasit repede cai prin care sa tinem Spiritul Fain activ, oferind comunitatii noastre oportunitatea de a ramane implicata si conectata la acest loc, chiar si din cele mai indepartate locuri ale planetei.Bem cafeaua cu George in fiecare zi la 8:30 (live pe Facebook ) pentru a ramane conectati unii cu altii si mai ales pentru a ne impartasi starile si sperantele ca vom depasi repede aceasta perioada "altfel", D ...citeste mai departe despre " Micile afaceri din tara se reinventeaza: Optimistul vede doar succesul in fata! " pe Ziare.com