Micii producatori, activi in online: Carnea, laptele sau branza proaspata sunt acum doar la un click distanta

Micii producatori de carne, lapte sau branza s-au mutat si ei online, asa ca acum e mai simplu sa ajungi la sursa, daca oferta din hipermarket nu te multumeste.Obor21Cooperativa taraneasca cu livrare Obor21 se prezinta drept oborul digital al Romaniei. Aici poti gasi carne proaspata de manzat, miel, oaie, berbecut sau capra, "crescute natural, ca pe vremuri, in satele din Nordul Moldovei".Ei promit ca nu fac stoc de astfel de produse si ca se asigura ca ele vor ajunge proaspete in frigiderul tau, direct dintr-un abator certificat UE, cu transport la rece.In plus, au creat "Pachete de Paste": pachete de carne pentru drob, pachete de carne pentru ciorba de miel, friptura si altele.Lapte gustosDaca esti in cautarea unei surse de lapte "adevarat", direct de la vacute, Ferma de Lapte Pantelimon iti ofera acum posibilitatea sa cumperi online produsele lor.Deschisa in 1973, aceasta este considerata si astazi una dintre fermele de elita pentru cresterea rasei Holstein. Pentru cunoscatori, este vorba despre lactatele pe care le puteam cumpara pana acum doar de la Ferma Animalelor.De asemenea, Laptaria cu Caimac are toate produsele online, pe eMAG, Mega Image, Auchan sau Cora.Mall TaranescAsociatia brasoveana Crestem Romania Impreuna a creat Mall Taranesc, un magazin online gestionat de oamenii asociatiei si care se organizeaza in Raioane cu produse taranesti, dar si magazine online de sine statatoare, ce acopera diverse zone geografice ale tarii.Aici lucrurile stau putin diferit: spre exemplu, poti lua legatura cu fiecare producator listat in platforma si comanzi ce are in ograda.Gasesti producatorii pe harta, alaturi de informatii legate de produsele pe care le comercializeaza si daca livreaza sau nu la tine acasa.Poti discuta cu producatorul telefonic, si tot cu el stabilesti modalitatea de transport.Gusturi sibieneChiar si producatorii din Sibiu s-au adunat la un loc pe o platforma online creata chiar de Consiliul Judetean Sibiu: www.gusturisibiene.ro.Desi nu este chiar un magazin online, avantajul este ca site-ul aduna la un loc, pe harta, micii producatori din zona Sibiului, impartiti pe microregiuni: Microregiunea Sibiu, Valea Tarnavelor, Tara Secaselor, Valea Hartibaciului, Marginimea Sibiului, Tara Oltului.Astfel, poti lua legatura dir ...citeste mai departe despre " Micii producatori, activi in online: Carnea, laptele sau branza proaspata sunt acum doar la un click distanta " pe Ziare.com