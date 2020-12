MentorsHub - O noua miniserie de emisiuni suport marca Bizilive TV, pentru antreprenori, freelanceri si profesionisti

Pare tentant, insa contextul actual nu este cel mai favorabil, totusi, afacerile pornite in aceste momente pot deveni de succes, sau dimpotriva, esec din fasa.Lucrurile sunt mai clare si mai line, cand in ecuatie intervin profesionistii. Pentru a facilita interactiunea cu mentorii in antreprenoriat, compania independenta de streaming Bizilive TV a lansat MentorsHub, o miniserie de emisiuni suport, menita sa ii orienteze pe antreprenori si freelanceri in afaceri.Miniseria are numerosi invitati cu experienta in domeniu care doresc sa ii ajute pe cei care au curajul de a porni o afacere. MentorsHub prezinta modele de succes, propune sesiuni interactive de Business Coaching si mentorat, si vine cu studii de caz concrete. Fiecare parte a emisiunii este conceputa sa incurajeze, sa ii determina pe cei ce "stau pe ganduri" sa ia deciziile potrivite.Emisiunile sunt grupate inteligent, pentru a motiva. Antreprenori descopera solutii de dezvoltare a afacerilor, idei si povesti de viata. Povesti ale unor business-uri devenite de succes pornite de la zero, de oameni indrazneti. Miniseria MentrosHub aduce mai aproape de antreprenori, tineri si freelanceri solutii de dezvoltare personala dar si povesti de viata care contribuie activ maturizare si dezvoltare a spiritului antreprenorial. Pentru ca este o serie educativa, din emisiunile miniseriei nu lipsesc episoadele care invata despre ce inseamna educatia financiara, cum trebuie cheltuiti banii si cum ii pui sa lucreze in favoarea ta.Fiecare episod propus in miniseria MentorsHub aduce o experienta noua. Mentorii invitati, sunt oameni cu experienta in business, sunt modele veritabile si pot pune, prin sfaturi utile si ideii geniale, o caramida solida unui business nou.Primul episod MentorsHUB a fost difuzat in data de 08.12.2020 la 20.00, ii prezinta pe mentorii Ovidiu Toader, Business Coach si pe Felix Patrascanu, fondator si Managing Partner Fan Courier, care vorbesc despre initierea proiectului Fan Courier dar si despre strategiile de crestere a echipei.Intreaga serie este una captivanta, interactiva si totodata educativa. Pe parcursul fiecarui episod sunt aduse sfaturi care ajuta la crearea si consolidarea unui business sanatos. In afara de experientele si modele de apreciat, prezentate de antreprenori de succes si mentorii invitati, pot fi descoperite detalii importante despre crearea strategiilor de dezvoltare. De asemenea MentorsHub vine cu idei de finantare pentru, solutii de accesare a fondurilor din exterior. Antreprenorii, persoanele liber profesioniste si freelancerii au sansa de a intelege mai bine aspectele care permit implementarea corecta a strategiilor, dar si masurile ce trebuie realizate pentru a reduce nivelul de risc in afacerea initiata. Episoadele urmatoare vor pune accentul pe ideea de exploatare a bunurilor deja achizitionate dar si pe modalitatile in care pot fi cheltuiti banii inteligent.Cum nicio afacere nu se poate dezvolta fara parteneri de incredere, mentorii invitati vor aborda, in emisiunile urmatoare, o serie de masuri si solutii pe care le pot aplica antreprenorii pentru consolidare echipei dar si pentru dezvoltarea unor relatii sanatoase.MentorsHub se adreseaza tuturor celor ce indraznesc sa viseze, celor care doresc sa construiasca caramida cu caramida o afacere care aduce satisfactii financiare si personale. BiziLIVE TV este o companie de streaming independenta care ofera un serviciu media de streaming adresat direct spectatorilor prin Internet.Acest serviciu ocoleste platformele de televiziune prin cablu, difuzare si satelit, companiile care actioneaza in mod traditional ca controlor sau distribuitor al unui astfel de continut.Compania este indepenedenta si formata din contributori, antreprenori, jurnalisti, consultanti, avocati, experti contabili, voluntari si traineri care producem continut video educativ.