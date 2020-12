Masuri de siguranta pentru bunul mers al unei firme

Orice firma are nevoie de un sistem de supraveghere performant, care sa monitorizeze activitatea atat in interiorul, cat si in exteriorul sediului. In primul rand, siguranta angajatilor primeaza. Orice masura de siguranta este binevenita. In plus, in cazul in care se incearca intrarea prin efractie pentru sustragerea bunurilor de valoare sau a documentelor, atunci camerele de supraveghere vor inregistra totul. Pe langa acest aspect, este recomandat sa fie instalat si un sistem de alarma, care sa tina persoanele suspicioase la distanta, deci sa descurajeze posibilele infractiuni.Datele din cadrul unei firme au un caracter strict secret si trebuie tinute in siguranta. Pe langa clasicele dosare, majoritatea documentelor si fisierelor sunt pastrare in mediul online. Totusi, in cazul in care computerul pe care acestea sunt stocate se defecteaza sau este tinta unui atac informatic, toate acele date pot fi compromise ireversibil sau, din nefericire, pierdute pentru totdeauna. De aceea, in acest caz, recomandat ar fi ca firmele sa apeleze la serviciile unor sisteme de stocare , pentru ca acestea vor avea rolul de a pastra datele in siguranta. Mai precis, fisierele stocate pot fi accesate in orice clipa, de oriunde, pot fi recuperate cu usurinta, in plus, toate vor fi adunate in acelasi loc, deci vor fi usor de gasit.Sunt unele detalii, documente, acte sau fisiere care, odata iesite in spatiul public sau aflate pe mana cui nu trebuie, pot cauza pagube semnificative din punct de vedere al reputatiei sau pe plan financiar. De exemplu, aceste date pot avea legatura directa cu clientii firmei, iar acest aspect poate duce la renuntarea la serviciile oferite de compania respectiva sau, si mai rau, la un proces. De aceea, cu cat numarul celor care au acces la acest tip de documente cu caracter secret este unul redus, cu atat scade riscul ca datele sa ajunga pe mana unor persoane rauvoitoare.Mai ales in zilele noastre, cand foarte multe businessuri au dat faliment sau sunt in pragul falimentului, o infuzie de capital poate fi singura solutie pentru ca o afacere sa ramana in picioare. De aceea, pe langa bugetul stabilit la inceputul fiecarui an, firmele trebuie sa aiba la dispozitie o suma de bani la care sa apeleze atunci cand se anunta zile negre. Acest depozit poate face diferenta, deci sa tina compania pe linia de plutire. Astfel, se vor evita anumite decizii neplacute, precum concedierea angajatilor. De asemenea, in lipsa de lichiditate, se amana plata facturilor, ceea ce poate duce la penalizari sau chiar la stoparea activitatii. Ba mai mult, se pot confisca diverse bunuri sau utilaje, pentru a fi recuperate prejudiciile.Drept urmare, pe langa productivitate sporita, in urma careia apare profitul, pentru bunul mers al unei firme si desfasurarii activitatii in conditii optime, trebuie luate anumite masuri de siguranta. In primul rand, angajatii trebuie sa lucreze intr-un mediu sigur si relaxant, unde se simt protejati, de aceea se impune instalarea sistemelor de alarma si supraveghere. De asemenea, documentele si fisierele trebuie stocate la loc sigur, deci investitiile in tehnologie sunt necesare. Pe langa aceste aspecte, este la fel de important ca orice firma sa aiba o rezerva financiara la care sa apeleze atunci cand sunt perioade sumbre.