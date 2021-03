LG vrea sa renunte la divizia sa de telefoane mobile, din cauza pierderilor din ultimii ani

La inceputul anului, CEO-ul companiei LG Electronics, Kwon Bong-seok, mentionase ca va aduce o schimbare radicala a unitatii, deoarece afacerea cu smartphone-uri nu era profitabila pentru ei, intrucat timp de 23 de trimestre consecutive a inregistrat pierderi operationale.Printre optiunile luate in considerare la acel moment se numarau vanzarea companiei, inchiderea sau reducerea acesteia, potrivit unui raport al publicatiei sud-coreene DongA, care avea acces la informatii dintr-o sursa din cadrul LG.Confruntat cu aceasta panorama, acelasi mediu a consultat din nou surse directe, care au spus ca climatul advers pentru telefoanele mobile de la LG ar fi cauza faptului ca compania ar fi oprit lansarea de noi modele pentru prima jumatate a acestui 2021.In septembrie anul trecut, marca a prezentat LG Velvet, un telefon high-mid-range cu care a fost marcat finalul seriei G, care era linia principala a companiei. Inainte de acest produs, compania lansase alte sapte generatii ale acestui telefon.Anuntul ca LG vrea sa renunte la fabricarea telefoanelor mobile a fost comunicat in acelasi timp cu informatiile despre imposibilitatea de a gasi un cumparator pentru divizia de smartphone-uri, dupa ce sud-coreenii s-au confruntat cu pierderi care depasesc 4,5 miliarde de dolari de-a lungul ultimilo cinci ani. Acest lucru a determinat LG sa regandeasca directia acestei diviziuni, care, la un moment dat, era al treilea producator mondial de telefoane mobile, dupa Samsung si Apple.Unii dintre interlocutorii din acest proces de vanzare a diviziei de smartphone-uri au fost grupul vietnamez Vingroup si producatorul german de automobile Volkswagen, dar cu niciunul dintre ei nu a fost posibil sa se ajunga la un acord. S-a incercat atat vanzarea partiala, cat si vanzarea completa a intregii companii de smartphone-uri LG, dar nu a fost posibil sa se realizeze acest lucru, printre alte circumstante, din cauza situatiei actuale a activitatii de telefonie mobila in general.Dupa aceasta restructurare interna, LG, dupa ce nu a gasit un cumparator pentru divizia sa de telefonie mobila, se asteapta acum sa faca progrese in reducerea pierderilor suferite in ultimii ani si sa se bazeze pe restul unitatilor sale de productie.LG este de asteptat sa ia aceasta decizie cu privire la inchiderea activitatii sale de telefonie mobila in mod oficial luna viitoare, dupa reuniunea consiliului sau de administratie programata pentru atunci.Este demn de mentionat faptul ca aceasta stire alimenteaza incertitudinea in legatura cu LG Rollable, care a promis ca va fi unul dintre cele mai mari pariuri ale companiei pentru acest an, deoarece designul sau a fost bazat pe un ecran care se ruleaza, ceea ce a ridicat asteptarea in randul utilizatorii. Cu toate acestea, presa a spus ca zvonurile ar putea fi oprite pana in aprilie, cand compania va dezvalui angatilor sai soarta diviziei de telefoane mobile.In acest moment, compania nu a dezvaluit o pozitie oficiala cu privire la aceasta problema, deoarece au mentionat ca raportul se bazeaza pe "speculatii" si, prin urmare, nu comenteaza situatia.Abandonul LG arata ca piata telefoanelor mobile este una nu numai dinamica si competitiva, ci si una in care, daca nu tii pasul cu inovatiile sau faci miscari gresite de marketing, ramai in urma si/sau esti depasit de alti producatori cu viziuni mai bune.Au patit-o, inaintea LG, si Nokia, Siemens, Acatel, HTC sau Motorola, printre altii.Cu atat mai de apreciat pare acum efortul constant al producatorilor precum Samsung si Apple, care se mentin de la aparitia telefoanelor mobile inteligente, in topuri si continua sa inoveze si sa ofere utilizatorilor produse de top. Chinezii, care, prin Xiaomi, Huawei sau Oppo au luat cu asalt piata smartphone-urilor sunt, la randul lor, responsabili de o parte din "disparitiile" de pe firmament ale unor nume mari candva in domeniu, printre care se numara si LG.