Cel mai răspândit lanț de cafenele din N-E României cafenele B-Caffe își schimbă numele în Zireto

Compania B-Caffe are in spate o poveste de succes a unui brand local din Suceava care a cucerit zona de Nord-Est a Romaniei si a ajuns sa stranga comunitati de pasionati de cafea in zonele rurale ale Moldovei. La doar cinci ani de la infiintare si 64 de locatii deschise in tara, B-Caffe devine Zireto pentru a se extinde si mai agresiv.

Investitia in rebranding vine ca o consecinta naturala a necesitatii de a lasa compania sa se dezvolte in ritmul accelerat pe care l-a cunoscut pana acum. Insa cum a ajuns un mic chiosc de cafea sa se transforme in unul din cele mai raspandite lanturi de cafenele to go din tara?

In 2017, in centrul orasului Suceava se deschidea prima locatie a cafenelei B-Caffe.

Conceptul de la baza acesteia era unul modern si raspandit in multe din zonele urbane mari: fast quality coffee. Succesul din spatele acestei abordari a traditiei de consum de cafea din Romania este usor de inteles: viteza de reactie pentru o populatie din ce in ce mai grabita trebuie sa fie mare, mai ales atunci cand vorbim despre bautura asociata cu energia si inceputul de zi. B-Caffe venea cu o noua propunere, aceea de a oferi consumatorilor placerea de a savura o cafea cu traditie italieneasca, de calitate premium, dar intr-un timp scurt si in varianta to go.

Expansiunea brandului a urmat rapid. Tot mai multi investitori au cumparat franciza, au fost deschise locatii drive-thru, iar in jurul cafenelelor s-au consolidat mici comunitati de tineri care impartasesc pasiunea pentru cafeaua prajita corect. Partea inovatoare a brandului B-Caffe a fost aceea de a scoate conceptul de cafea premium din granitele zonelor urbane mari si de a-l raspandi in orasele si satele mici din jurul acestora.

CEO-ul companiei, Severin Tcaciuc Jr., sustine ca evolutia cafenelei a fost organica, bazata pe cererea care vine din partea consumatorilor: "Astazi avem locatii in sapte judete, insa succesul pe care fiecare cafenea o are in cadrul comunitatii locale in care functioneaza ne da motive sa credem ca avem toate premisele sa ne extindem in tot restul tarii. In Romania inca exista o cerere pentru un serviciu de calitate accesibil tuturor si care sa darame preconceptia potrivit careia o cafea buna se poate gasi doar in centrele oraselor mari, in localurile sofisticate si la preturi de 30 de lei."

Schimbarea imaginii acestui brand nu are in spate o situatie de criza, ci din contra, o extindere rapida a companiei. Conducerea acesteia a stabilit ca brandul trebuie sa fie adaptat contextului de crestere si ca numele vechi nu surprindea intocmai esenta inovatoare si moderna a serviciilor oferite. Anul acesta au fost deja deschise trei noi locatii in orasele Iasi, Oradea si Bacau, care au fost inaugurate sub numele Zireto. Urmeaza schimbarea imaginii locatiilor deja existente si rebranduirea acestora pentru a corespunde noii identitati.

