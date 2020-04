Lamborghini incepe productia de masti chirurgicale si viziere

"Mastile vor fi donate spitalului Sant'Orsola-Malpighi din Bologna pentru a fi folosite in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Activitatea de productie pentru aceasta initiativa de solidaritate va fi desfasurata de personalul departamentului de tapiterii, care produce interioarele si realizeaza personalizarea pentru automobilele Lamborghini si care va confectiona 1.000 de masti pe zi", se mentioneaza in comunicat.Vizierele medicale vor fi realizate in cantitatea de 200 de unitati pe zi, folosind imprimante 3D in cadrul fabricii de productie de fibra de carbon si in departamentul de Cercetare si Dezvoltare.