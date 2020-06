Kaufland relanseaza conceptul de Pop-up Restaurant in aer liber

Deschis intr-o varianta sezoniera, pe o terasa spatioasa de peste 2200 mp, cu o capacitate de 120 de locuri, restaurantul va functiona pe toata perioada verii, intre 6 iunie si 30 august 2020, pe terasa Si Lounge din Bucuresti (zona Pipera, strada George Constantinescu, nr. 2-4).Amatorii de mese deosebite sunt asteptati sa descopere preparatele exclusiviste create de Chef Samuel Le Torrielec, dar oferite la un pret accesibil, astfel incat acestia vor achita doar ingredientele, provenind exclusiv din magazinele Kaufland.De asemenea, ca pana acum, clientii au acces la meniuri diversificate, noutati inedite, cu optiuni pentru pranz sau cina, fixe sau a la carte.Mai mult, spatiul regandit dispune de un program relaxat, ce le permite clientilor sa se bucure de experiente culinare variate, in conditii de maxima siguranta.Ca element de noutate, clientii sunt asteptati cu un program special de experiente, astfel ca vor fi organizate seri tematice. Miercurea si sambata, clientii vor fi delectati cu mancaruri alese in cadrul Grill Night, iar joia si duminica, chef Samuel va aduce plajele insorite mai aproape, in cadrul Sea Food Day.Totodata, DJ rezidenti vor intretine atmosfera meselor gustoase, iar o zi pe saptamana artisti romani vor oferi reprezentatii muzicale."Traversam cu totii o etapa importanta de readaptare, astfel ca redeschidem pop-up restaurantul, cu aplicarea tuturor masurilor de siguranta.Ne dorim ca toti clientii sa se bucure in continuare in aceasta vara de preparate rafinate la preturi accesibile, intr-o atmosfera speciala in aer liber si cu respectarea tuturor regulilor care sa asigure protectie sporita", declara Valer Hancas, Director Comunicare si Corporate Affairs la Kaufland Romania.De luni pana vineri, restaurantul va functiona intre 12:00 si 22:00, iar in weekend incepand cu 11:00 si pana la 22:00.In acord cu noile reglementari, noul pop-up restaurant respecta toate masurile impuse pentru un spatiu complet sigur si incurajeaza distantarea sociala si responsabilitatea clientilor care ii trec pragul.In acest sens:● Accesul maxim permis este de 120 persoane ce pot fi prezente simultan pe o suprafata de 2000 de metri patrati;● Spati ...citeste mai departe despre " Kaufland relanseaza conceptul de Pop-up Restaurant in aer liber " pe Ziare.com