Kaufland livreaza pachete de alimente pentru clientii din toata tara, inclusiv din mediul rural

Noul serviciu vine in sprijinul tuturor persoanelor care nu au acces usor la cumparaturi, fie ca locuiesc in medii izolate, fie nu pot iesi din casa sau locuiesc departe de magazine.De astazi, clientii din toata tara pot comanda la alegere, online sau telefonic, unul din cele 2 pachete standard cu alimente de baza, ce va fi livrat direct acasa, simplu si rapid.Pachetele ofera selectii de produse esentiale ce acopera cumparaturile de baza pentru cel putin o saptamana, in doua variante:● pachetul standard de 39 kg, ce contine de la produse de panificatie, faina, malai, orez, ulei, conserve de legume sau pate, lapte, zahar, cafea si paste, pana la fructe, legume si apa si altele;● pachetul standard plus de 46 de kg, pentru familii extinse, cu un numar suplimentat de produse.Preturile incep de la 150 lei pentru optiunea standard, respectiv 240 de lei pentru cea extinsa, plus transport.Comenzile se pot plasa pe site-ul www.kauflandlivreaza.ro sau telefonic la numarul 0800.080.888 (tarif normal), de luni pana vineri intre orele 08:00-20:00 si sambata intre 08: 00-17:00 cu exceptia sarbatorilor legale."Sa ai produse de baza, precum faina, ulei, malai, nu trebuie sa fie un lux. Dimpotriva, oricine ar trebui sa le aiba in casa fara vreun efort suplimentar.De astazi, lansam acest nou serviciu, care aduce acasa produsele de baza, cu provizii esentiale, oriunde in tara, la pret accesibil.Aceasta solutie este gandita pentru a asigura necesarul de aprovizionare cu produse de stricta necesitate intr-un format compact si in siguranta, atat pentru cei din mediul urban, cat si din mediul rural, fara sa implice deplasarea in magazine", spune Valer Hancas, Director Comunicare si Corporate Affairs la Kaufland Romania.Toate modalitatile de plata sunt disponibile, atat cu cardul la plasarea comenzii sau la sosirea curierului la destinatie, acolo unde este posibil, cat si in numerar.Intregul proces de livrare respecta cele mai inalte standarde igienico-sanitare, astfel ca produsele sa ajunga in conditii de maxima siguranta la clientii din tara.Kaufland Romania crede ca #ResponsabilitateaFaceDiferenta, de aceea cauta permanent ...citeste mai departe despre " Kaufland livreaza pachete de alimente pentru clientii din toata tara, inclusiv din mediul rural " pe Ziare.com