Jumatate dintre solicitantii Certificatelor de Situatii de Urgenta aveau stabilitate financiara in 2019 - analiza Termene.ro

Datele, disponibile pe platforma BizZillla, prin care Termene.ro ofera prospectare, analize si studii de piata, indica asadar un trend ingrijorator: una din doua societati afectate puternic este din categoria celor considerate drept parteneri siguri cu comportamente de plata corecte si situatie financiara solida."O firma cu risc scazut de intrare in insolventa este in general o firma cu comportament cu o conduita de business corecta. (locuri de munca sigure, plata datoriilor la timp sau strategie pe termen lung).Faptul ca din doi solicitanti unul este din aceasta categorie este cu atat mai delicat cu cat, in conditii economice normale, acesta este privit ca un partener de incredere, alaturi de care oricine si-ar dori sa colaboreze", declara Adrian Dragomir, CEO Termene.roTop 5 domenii pentru care s-au solicitat eliberarea Certificatelor pentru Situatii de UrgentaJumatate din certificatele pentru Situatii de Urgenta au fost solicitate de companii care activeaza in doar cinci domenii economice, restul de jumatate activand in alte cateva zeci de domenii economice, este una dintre tendintele observate de analistii Termene.ro.Cel mai afectat domeniu este ce al restaurantelor si barurilor unde peste 1.300 de companii au solicitat eliberarea unui Certificat de Situatii de Urgenta (1 din 5 solicitanti de CSU provenind astfel din acest domeniu), urmat de comertul cu produse non-alimentare cu peste 1.060 de astfel de certificate.Alte domenii puternic afectate sunt cel hotelier - 447, Saloanele de cosmetica si coafura - 383 si domeniul stomatologic - 341 de CSU.In prima faza, cele 5 domenii amintite anterior par a fi cele mai afectate, dar efectele se vor propaga incet catre furnizorii acestor domenii."Un salon de cosmetica care si-a suspendat activitatea nu mai comanda produse cosmetice de la comerciant care la randul sau isi diminueaza cererea la producator.Acesta din urma, pentru a supravietui va putea recurge inclusiv la reduceri de personal, iar in acest joc intra pot intra si firma de transport, cea care asigura marketingul si cine stie cate altele pana la marele perdant - bugetul de stat", este de parere Adrian Dragomir.