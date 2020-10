Firmele care asigura locuri de munca pentru doua treimi din europeni se tem ca vor da faliment in urmatorul an

Acest sondaj a fost derulat in luna august, inainte ca explozia cazurilor de infectie cu coronavirus in Europa sa oblige guvernele sa impuna noi restrictii, arata amploarea pagubelor provocate de criza Covid-19.Potrivit sondajului derulat de McKinsey & Co in randul a peste 2.000 de IMM-uri din primele cinci economii europene (Germania, Franta, Italia, Spania si Marea Britanie), 55% din aceste companii se asteapta sa isi inchida portile pana in luna septembrie a anului urmator, daca veniturile lor vor ramane la nivelul actual.Daca traiectoria actuala se mentine, unul din 10 IMM-uri se asteapta sa depuna cererea de intrare in insolventa in decurs de sase luni."Aceasta este o povara substantiala asupra sectorului financiar", subliniaza unul din autorii raportului, Zdravko Mladenov, referindu-se la doar una dintre consecintele unei astfel de evolutii, care ar putea conduce de asemenea la cresterea somajului si la diminuarea nivelului general al investitiilor in economie.Economistii intervievati de Reuters luna trecuta prognozau ca economia zonei euro va inregistra o crestere de doar 5,5% anul viitor, dupa o cadere de aproape 8% in acest an, dar au avertizat ca si aceasta revenire modesta este in pericol in urma unei noi raspandiri a virusului.Intreprinderile Mici si Mijlocii sunt firmele cu pana la 250 de angajati. In Europa aceste firme au peste 90 de milioane de angajati insa talia lor mica le face vulnerabile la crizele de lichiditati. De exemplu, in Spania 83% dintre cele 85.000 de IMM-uri care au intrat in insolventa incepand din februarie aveau mai putin de cinci angajati.Masurile adoptate de statele din regiune, care variaza de la moratorii cu privire la insolvente si vacante de la rambursarea imprumuturilor, au reusit pana acum sa mentina mii de IMM-uri pe linia de plutire. Insa, in contextul in care o parte dintre aceste masuri expira in unele state, bancile centrale din Germania si Marea Britanie se numara printre institutiile care au tras un semnal de alarma asupra cresterii insolventelor."Decidentii trebuie sa faca orice este nevoie pentru a tine sub control pandemia si consecintele sale economice si sa nu retraga prematur ...citeste mai departe despre " Firmele care asigura locuri de munca pentru doua treimi din europeni se tem ca vor da faliment in urmatorul an " pe Ziare.com