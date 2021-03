Jeff Bezos primul trilionar din istorie. Trei sfaturi de top pentru succes.

Lui Jeff i-a placut intotdeauna sa considere ca nu are cale sau strategie de iesire; asadar planul lui era construirea unei companii puternice pe termen lung. Au existat vremuri foarte grele pentru Amazon la inceput, deci era o perioada in care ar fi fost mult mai usor si de inteles sa renunte. Cu toate acestea, a continuat sa lupte si a folosit gandirea pe termen lung. S-a concentrat pe joc si acum conduce una dintre cele mai mari companii din lume. Deci, chiar si in calitate de antreprenori de afaceri mici, aceasta este o situatie din care ne putem inspira. Vanzarile in cadrul unui site web necesita cu siguranta perseverenta.Depasirea provocarilor timpurii ale dezvoltarii unei afaceri atat de puternice precum Amazon poate fi dificila. Furnizorul v-ar putea intoarce spatele sau ati putea pierde bani in urma unui produs care nu functioneaza. Toate acestea sunt motive pentru a renunta, dar nu va luati ochii de pe viziunea pe termen lung. Sigur, puteti avea esecuri pe termen scurt, dar asta nu trebuie sa va omoare visul de a construi aceasta afacere si de a ajunge la succesul mult dorit. Aceste provocari va vor pregati pentru recompensa de la final.Daca cineva i-ar fi oferit lu Jeff Bezos Amazonul, asa cum este in prezent, si nu ar mai fi trebuit sa se chinuie si sa invete sa depaseasca singur obstacolele intalnite de-a lungul anilor, atunci probabil ca nu ar mai fi fost echipat cu setul de abilitati necesare pentru conducerea unei companii atat de mari. Concentreaza-te intotdeauna asupra viziunii tale pe termen lung si alege cu grija serviciul de creare a unui magazin online Amazon si-a construit afacerea cu produse fizice prin angajarea absolventilor universitatilor specializate pe admnisitrarea afacerilor. Ei cercetau categoriile de produse care erau mai greu de gasit in magazinele fizice si mai usor de trimis prin posta.Exista atat de multe lucruri care au facut Amazon-ul sa 'iasa din pamant' si sa creasca din ce in ce mai mult. Unul dintre ele a fost gasirea produselor cu cea mai mare cerere, care sunt usor de sortat si de livrat. Nu e necesar sa vindeti un tip popular de produse. De cele mai multe ori, cele mai putin cunoscute, poate ciudate si neasteptate, vor fi produsele care se vor vinde cel mai mult. Aceasta este formula pe care o folosim pentru a gasi oportunitati de produse profitabile si aceeasi formula pe care mii de vanzatori terti au folosit-o pentru construirea un magazin online, a unei afaceri si a unei vieti mai bune.Jeff spune "nu facem bani cand vindem lucruri, facem bani cand ii ajutam pe clienti sa ia decizii de cumparare". Acesta este un citat de foarte mare ajutor, deoarece este o realizare importanta care contribuie enorm la dezvoltarea si succesul marii companii, Amazon. Este un sfat pe care il putem lua si aplica in cadrul propriilor noastre companii.Bineinteles, vrem sa fim atenti si la concurenta, insa este mai important sa ne concentram asupra clientului. Cand selectezi produse, le fabrici, creezi o lista cu acestea sau cauti recenzii, pune-ti intrebarea: Te-ai pus in locul clientului? Ii oferi ceva ce ar dori cu siguranta sa cumpere?Inspira-te din spiritul antreprenorial al lui Jeff Bezos si aplica aceste sfaturi in propria ta afacere de comert electronic. Vei observa o dezvoltare semnificativa a acesteia.