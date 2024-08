Iti pui singur bete-n roate si afacerea ta are de suferit - Cum treci peste blocajele personale (II)

In articolul precedent impartaseam cu tine doua blocaje "grele" cu care ne confruntam destul de frecvent si ce putem face sa le depasim.

Daca nu l-ai citit inca, o poti face aici. Astazi urmeaza sa le afli pe celelalte.

Blocajul nr.3 - Nu ai uneltele necesare sa iti dezvolti afacerea

Cand spun unelte, nu ma refer la resursele de care dispui, in sensul clasic (resurse umane, logistice, materiale, de timp s.a.m.d.), ci mai degraba la cunostintele, expertiza, nivelul de leadership necesar ca sa-ti dezvolti afacerea.

Spre exemplu, in ziua de azi, afacerea ta pierde mii de potentiali clienti daca nu ai o prezenta credibila in mediul online. Insa pentru a face acest lucru ai nevoie de cunostinte si expertiza sau de cineva priceput in domeniu.

Ce poti face? Iti recomand sa te analizezi singur si sa vezi in ce domenii este necesar sa-ti imbunatatesti cunostintele si competentele. Iar apoi sa treci la actiune.

Blocajul nr.4 - Nu iti alegi luptele potrivite

