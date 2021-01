Istoria ERP: Evolutia sistemelor pentru eficientizarea dinamicii in firma

organizeaza procese si activitati de business.

se poate adapta perfect tipului de business si companiei.

are o interfata moderna.

ajuta la luarea deciziilor in baza unor informatii obtinute inteligent.

reprezinta adaptarea la noile tehnologii, care au menirea de a imbunatati randamentul afacerilor.

prin ERP faci fata unui mediu de afaceri concurential.

reduci costurile de productie.

scapi de munca de rutina.

scutesti resurse.

activitatea comerciala se fluidizeaza si se dezvolta.

comunicarea dintre companie si clienti creste si devine mai eficienta.

realizezi gestionarea integrata a componentelor afacerii (prin intermediul unei baze de date comuna).

oferi un mediu de lucru online, facilitand comunicarea dintre angajati, pe de o parte, dar si intre angajati si clienti.

standardizezi procesele operationale.

imbunatatesti procesele de achizitie.

cresti calitatea serviciilor oferite clientilor.

scazi timpul de livrare a comenzilor.

implementezi politici comerciale coerente.

Nu numai ca aplicatia este foarte utila companiilor, fie ele mici, mijlocii sau mari, dar si istoricul acestui software este interesant. Astfel, conceptul de software pentru automatizare a fost lansat, in anii 1960, de celebra companie IBM. Pe atunci, astfel de sisteme informatice erau foarte necesare, mai ales la gestionarea si controlul stocurilor. Partea de management includea tot ce tinea de aprovizionare, definirea targetului de productie, monitorizare si mai ales dinamica stocurilor.In anii 1970, sistemele informatice s-au numit Material Requirement Planning (MRP), dar acest tip de software era folositor mai mult pentru asistarea procesului de productie. Cu ajutorul MRP se putea planifica productia si se puteau estima achizitiile de materiale necesare.In anii 1980, a aparut termenul de Enterprise Resource Planning (ERP), care s-a dezvoltat din MRP. De aceasta data, nu era vorba numai despre sistemul de productie in sine, ci si despre fazele de planificare. Cu alte cuvinte, se definea targetul de productie, se estima planificarea productiei, se facea managementul stocurilor si se distribuia productia, iar toate aceste lucruri se faceau prin intermediul acestui software. Asadar, ERP-ul vine cu ceva in plus si foarte util: software-ul isi extinde functionalitatea spre alte zone de interes pentru o companie: contabilitate, resurse umane si vanzari.ERP-ul s-a dezvoltat si mai mult in anii 1990. Ideea de baza era centralizarea informatiilor intr-o platforma comuna si integrarea acestora. In conditiile globalizarii si a evolutiilor din prezent, este necesar pentru clienti, aflati uneori la mii de kilometri departare, sa aiba acces la propriile comenzi, la evolutia acestora. De asemenea, este important si pentru companii sa aiba acces la stocurile furnizoare. Aplicatia ERP are si o interfata prietenoasa, intuitiva si flexibila, poate sustine un mare volum de date diversificate.