Isopan Est doneaza materialele necesare ridicarii spitalului modular de la Elias

Potrivit unui comunicat, remis luni AGERPRES, in total, Isopan Est va oferi 3.850 de metri patrati de panouri sandwich rezistente la foc, cu izolatie din vata minerala si imbracaminte metalica dubla, tip Isofire Wall, si panouri sandwich cu spuma poliuretanica, Isobox. Valorea totala a materialelor Isopan folosite in constructie depaseste suma de 100.000 euro."Intelegem si sustinem in mod direct initiativele care se dovedesc esentiale in aceste momente. Acum, mai mult ca oricand, este nevoie sa dam dovada de responsabilitate si solidaritate. Prin aceasta donatie, ne alaturam unei cauze nobile, umane, care salveaza vieti acum, cat si pe viitor. Implicarea in acest proiect inseamna, de fapt, construirea unei Romanii de calitate. Ne bucuram ca foarte multe companii au dat dovada cu adevarat in aceste zile de responsabilitate sociala fata de comunitatea din care fac parte. Atat autoritatile publice, cat si mediul privat, depun eforturi de a minimiza impactul pandemiei. In aceste momente, parteneriatele cu initiativele private pe domeniul social se dovedesc a fi cele mai eficiente si rapid de implementat. Avem incredere ca, impreuna, actionand cu responsabilitate, vom trece cu bine peste aceste momente de grea incercare. Iar la final, sa nu uitam sa ramanem la fel de uniti si sa continuam sa construim o Romanie de calitate", a declarat Toni Pera, general manager, Isopan Est.Potrivit Oanei Gheorghiu, fondator al Asociatiei "Daruieste Viata", spitalul modular este rezultatul mobilizarii rapide din partea celor care "au inteles cat de vital este sa venim in sprijinul spitalelor, al medicilor si al pacientilor, pentru a trece impreuna peste aceasta pandemie"."Am apreciat foarte mult reactia rapida a Isopan Est si promptitudinea cu care au raspuns solicitarii noastre, astfel incat sa ne asiguram ca respectam termenele stabilite pentru ridicarea spitalului in care vor fi tratati pacientii cu COVID-19. Speram ca si alte companii sa se implice si sa fie alaturi de comunitatea lor", a afirmat Oana Gheorghiu.La randul sau, Carmen Uscatu, fondator al Asociatiei "Daruieste Viata", spune ca este esential pentru Romania sa se majoreze capacitatea de tratare a pacientilor cu coronavirus si sa fie protejati cei cu alte patologii care sunt deja internati in spitale."Spitalul modular pe care Daruieste Viata il ridica, cu ajutorul donatorilor, sponsorilor si partenerilor nostri, face exact acest lucru, intr-un context in care se asteapta ca numarul de cazuri sa creasca. In aceasta perioada #ReusimImpreuna sintetizeaza cel mai bine eforturile noastre, ale voluntarilor, ale donatorilor si ale companiilor care s-au implicat in acest proiect care va salva vieti, nu numai pe perioada pandemiei, ci si dupa, cand i se va putea da o alta utilitate, de exemplu spital de mari arsi", a adaugat ea.Isopan Est, parte a grupului italian Isopan, este lider de piata in productia de panouri metalice termoizolante sau panouri sandwich. Prezenta in Romania din anul 2006, Isopan Est contribuie la imbunatatirea sectorului constructiilor, oferind solutii care imbina functionalitatea materialelor, sustenabilitatea procesului, siguranta utilizatorilor si eficienta energetica a cladirilor - fie ca este vorba de cladiri noi sau de cladiri recalificate energetic. Panourile tip sandwich fabricate de Isopan ajuta la obtinerea creditelor necesare pentru certificarea LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), standardul cel mai folosit la nivel mondial pentru certificarea sustenabilitatii cladirilor.50% din productia Isopan Est ramane in Romania, in timp ce cealalta jumatate din productie este directionata catre proiecte dezvoltate in Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Bosnia, Muntenegru, Slovacia si Ungaria..