Intreprinderile mici si pandemia: ce trebuie sa faci pentru a depasi cu bine perioada de criza

Clientii sunt primii care asteapta schimbarile pozitive de la businessurile din jurul lor si isi doresc sa regaseasca in magazine, piete si spatiile publice masuri de siguranta. Distantarea fizica este unul dintre aspectele de care trebuie sa tii cont, mai ales ca asta poate insemna sa faci modificari semnificative de spatiu si chiar sa-ti extinzi businessul. Daca ai un magazin de cartier, clientii vor continua sa cumpere datorita amplasarii magazinului si usurintei cu care pot avea acces la produsele de care au nevoie. Este necesar sa faci procesul de vanzare-cumparare mai simplu si mai igienic, prin instalarea unui terminal POS . In acest fel, clientii si vanzatorii nu mai sunt nevoiti sa manipuleze bancnote si monede, lucru care ii protejeaza de o posibila infectie cu coronavirus. Cerintele actuale se refera si la noi modalitati de a face business, precum livrarea la domiciliu si alte masuri noi care pot fi implementate, in functie de afacere.Solidaritatea si umanitatea sunt cheile unei colaborari eficiente in aceasta perioada, iar clientii trebuie sa se simta mereu aproape de businessul tau. Fie ca prestezi servicii sau vinzi produse, lucreaza constant la aceasta relatie si imbunatateste-ti permanent serviciile. Trebuie sa cunosti adevaratele valori care conteaza in aceasta perioada si sa le folosesti in avantajul tau. De la colaborarea cu producatorii locali la serviciile pe care le pui la indemana clientilor, incearca sa oferi cat mai multe discounturi, pachete de produse si servicii etc. In acest fel vei lucra in continuare la fidelizarea clientilor si nu iti vei pune afacerea in pericol. Este important sa ai o viziune fata de viitor si sa-ti imaginezi depasirea cu succes a acestei perioade si revenirea cu forte noi.Strategia pentru viitorul post-pandemie poate fi pregatita din timp, mai ales atunci cand nu ai foarte multe posibilitati de dezvoltare imediata. Concentreaza-te pe prezenta pe platformele sociale, dezvolta campanii si lucreaza la strategiile de marketing. In aceasta perioada, odata ce magazinele trebuie sa se inchida la ora 21, vei avea nevoie de cat mai multe canale de comunicare cu clientii tai. De asemenea, o prezenta in online te va aduce in atentia unui public mai mare si vei castiga un nou segment de clienti. In acelasi timp, fa-ti planuri de dezvoltare. Stabileste un buget de care ai nevoie pentru a te extinde, introdu produse si servicii noi si fa o analiza a pierderilor din acest an. Odata cu finalul anului 2020 vine si momentul oportun pentru a privi inainte, pentru a planifica noi imprumuturi sau chiar a-ti deschide un nou business.Pandemia iti ofera posibilitatea de a fi creativ, flexibil si de a te concentra pe ceea ce conteaza cu adevarat - sustinerea afacerii tale si relatia stransa cu clientii si colaboratorii. Cauta solutii ingenioase si urmareste exemplele altor businessuri. Daca afacerea ta este pusa in pericol, apeleaza la programe de finantare, de la stat sau private, si pune in functiune noi idei.Sursa foto: pexels.com