Interventie brutala pe piata "libera" a comunicatiilor mobile

Dupa titlu am avut, la inceput, impresia si bucuria ca, in fine, se rezolva problema autorizarii infrastructurilor 5G prin infiintarea ghiseului unic online pentru autorizare inainte de licitatia 5G, asa cum este normal pentru ca detinatorii de frecvente sa le poata si utiliza. A fost doar o impresie - nu s-a propus ceva constructiv, facilitator, ci dimpotriva. 07 aug, 2020 | ECONOMICA.net Scopul - eliminarea unor furnizoriPentru prima data in istoria postdecembrista a "telecomunicatiilor" romanesti se prezinta o lege care isi propune "un mecanism de autorizare prealabila a producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software utilizate in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G, fiind urmarite considerente ce tin de eliminarea oricaror riscuri la adresa securitatii nationale si apararii nationale", un mecanism de limitare a acesului furnizorilor, a competitiei pe o piata care a fost tot timpul libera. Proiectul propune ca "autorizarea sa fie acordata prin decizie a Prim-Ministrului, dupa avizul conform al Consiliului Suprem de Aparare al Tarii (CSAT)", o interventie a politicului intr-o piata pana acum libera si care a luat decizii pe baza considerentelor economice.Legea mai propune si "masuri de eliminare treptata a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software utilizate in prezent de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice prin intermediul carora se asigura servicii de comunicatii electronice de tip 5G", anuland progresul realizat pana acum de comunicatiile mobile romanesti.Toate acestea sunt justificate prin faptul ca se "urmareste reducerea riscurilor la adresa securitatii nationale si apararii nationale prin instituirea unui regim de autorizare a producatorilor de tehnologii, echipamente si programe software destinate utilizarii in cadrul infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, precum si in retelele de comunicatii electronice prin interm ...citeste mai departe despre " Interventie brutala pe piata "libera" a comunicatiilor mobile " pe Ziare.com