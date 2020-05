Institutiile si companiile aleg sa instaleze termoscannere pentru detectarea temperaturii umane

In acest context, Spy Shop Romania,a semnalat un flux mare de comenzi si cereri de instalare a camerelor care detecteaza temperatura umana (termoscannere).Cateva tari au inceput deja sa relaxeze masurile de protectie, iar in curand si in Romania se vor ridica treptat, pentru a relansa economia si viata sociala.Ca urmare acestui lucru, tot mai multe institutii, lanturi mari de magazine, companiile si multinationalele se pregatesc sa-si protejeze angajatii si clientii prin instalatea unor camere de supraveghere cu termoviziune (termoscannere) care detecteaza temperatura corpului uman, cu o acuratete foarte buna, de pana lagrade si pot avertiza sonor atunci cand este depasita o anumita valoare.Aceste echipamente s-au dezvoltat pentru a contribui la planul de siguranta pe care guvernele l-au impus pentru protejarea populatiei.In aceasta directie au fost create mai multe tipuri de termoscannere: fixe sau, in functie de spatiul in care vor fi instalate si modul in care vor fi manevrate.Spre exemplu, kit-ul cu termoviziune care masoara temperatura umana cu o acuratete de pana lagrade, este o solutie utila in locatii aglomerate, gen aeroporturi, gari, institutii publice unde vin multi oameni, chiar si in scoli sau mall-uri.O astfel de camera termala va scana fiecare persoana in parte, iar in momentul detectarii uneide temperatura va emite o alarma automata sonora. In China, aceasta solutie a fost adoptata si pusa la incercare in diferite locatii cu succes, precum metroul Hangzhou si gara din Shanghai.Totodata se pot folosi si termoscannerepentru a scana persoanele atunci cand intra in locatie, acolo unde permite fluxul. Acestea pot fi folosite in clinici medicale, secti de spitale, supermarketuri, companii etc.Distanta pe care aceste echipamente termice pot functiona in conditii optime este de pana la 7 metri, astfel ca potun areal destul de vast.Printre locurile reprezentative din, unde au fost montate astfel de termoscannere pentru detectarea febrei, se numara Aeroportul Otopeni, Spitalul Matei Bals din Bucuresti si Sediul Televiziunii Romane TVR 1 (foto).Spy Shop este unul dintre principalele magazine online de sisteme de securitate si supraveghere video, infiintat in anul 2009.Opereaza prin intermediul site-ului spy-shop.ro si are in portofoliu peste 50.000 de produse de securitate si supraveghere video, echipamente adresate clientului final cat si partenerilor B2B, instalatori si distribuitori.