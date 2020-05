Insolventa in starea de alerta - care sunt facilitatile de care beneficiaza companiile afectate de criza

In sprijinul mediului de afaceri si, in mod particular, al societatilor in care insolventa este iminenta sau se afla deja in procedura insolventei, au fost propuse prin Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (cunoscuta ca "Legea privind starea de alerta") o serie de remedii menite a raspunde intereselor acestora.Atentia legiuitorului asupra domeniului insolventei este una fireasca si justificata, pe de o parte, de necesitatea protejarii acelor societati, care desi viabile, risca din cauza crizei lichiditatilor sa fie aduse de catre creditori in procedura insolventei, imprejurare care ar implica si pierderea de locuri de munca si vanzarea de active la preturi reduse, iar, pe de alta parte, de protejarea perspectivelor de redresare a societatilor aflate deja in procedura insolventei.Interventiile legiuitorului vizeaza in esenta urmatoarele:- Societatile aflate in stare de insolventa nu mai sunt tinute, in perioada starii de alerta, de obligatia de a a declara, in termen de 30 de zile din momentul aparitiei starii de insolventa, aceasta stare la tribunalul din circumscriptia in care isi au sediul.Interventia legiuitorului in aceasta privinta elimina dificultatile intampinate de societatile care se confruntau cu starea de insolventa, fiind nevoite sa o declare, dar care ulterior declararii acesteia nu ajungeau nici sa obtina dezlegarea rapida a acestei situatii de catre instantele de judecata (care nu includeau aceste cauze printre cele supuse judecatii in perioada de urgenta) si nici sa se bucure de protectia oferita sub umbrela insolventei.Urmare a masurii dispuse de legiuitor, in perioada starii de alerta, declararea de catre debitori a insolventei, conform art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, are caracter facultativ.Mai departe, nemafiind obligatorie aceasta indatorire, debitorul nu se mai confrunta nici cu consecintele de ordin penal, care sunt atrase de neintroducerea sau introducerea tardiva a cererii de insolventa, care constituie infractiunea de bancruta simpla.- In cazul particular al debitorilor aflati la acest moment in proceduri de neg ...citeste mai departe despre " Insolventa in starea de alerta - care sunt facilitatile de care beneficiaza companiile afectate de criza " pe Ziare.com