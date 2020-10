Bani europeni pentru firme. Ministerul Economiei lanseaza inscrierile pentru masura "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile"

"Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 1 "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19", a informat ministerul.Formularul electronic de inscriere in cadrul masurii va fi activ pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro/auth/login.Formularul de inscriere va ramane activ pana vineri, 16 octombrie 2020, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de inscriere pana la epuizarea bugetului.De asemenea, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a publicat totodata si procedura de lucru privind introducerea solicitarii pentru Schema 1, la link-ul http://www.economie.gov.ro/procedura-de-lucru-privind-introducerea-solicitarii-pentru-schema-1.Ce prevede OUG cu privire la microgranturile din fonduri externe nerambursabile.OUG 130/2020 reglementeaza cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevazuti de actul normativ a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevazute de ordonanta de urgenta se refera la:a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara;b) granturi pentru capital de lucru acordate sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri;c) granturi pentru investitii productive acordate din fonduri externe nerambursabile in baza evaluarii proiectului de investitii depus.Microgranturi aco ...citeste mai departe despre " Bani europeni pentru firme. Ministerul Economiei lanseaza inscrierile pentru masura "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" " pe Ziare.com