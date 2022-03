Infiintarea unui SRL, de la idee la realitate cu AxA Cont

Decizia de a infiinta o societate cu raspundere limitata este una excelenta atat timp cat cel ce o ia este in tema legat de ce presupune acest proces. Orice antreprenor care are un astfel de plan trebuie sa stie care sunt aspectele importante ce tin de infiintarea SRL-ului, dar si ce obligatii are odata cu finalizarea acestuia.

Ce este un SRL? Aceasta constituie o forma juridica care se evidentiaza prin numeroase avantaje, motiv pentru care tinerii intreprinzatori o aleg atunci cand au in plan deschiderea unei afaceri. Un avantaj al sau este ca raspunderea este limitata la un capital social minim de 200 lei, apartinand entitatii economice.

Care sunt pasii ce trebuie parcursi pentru a infiinta un SRL?

Raspunsul la aceasta intrebare il detine AxA Cont, societate specializata in infiintare SRL, PFA, dar si in servicii ce tin de administrarea ulterioara a acesteia. Pentru a putea bune bazele unei firme, este necesara parcurgerea unor etape ce presupun elaborarea si intocmirea dosarului de inmatriculare, acesta fiind in cele din urma depus la Registrul Comertului.

O astfel de colaborare vine cu avantajul efectuarii rapide si eficienta a demersurilor necesare. Practic cel care solicita ajutorul expertilor nu trebuie decat sa ofere trei variante de denumire pentru firma, CI asociatilor si dovada sediului social. Mai departe totul este rezolvat de un delegat AxA Cont, care va tine la curent clientul legat de stadiul procesului.

Prima etapa vizeaza alegerea si rezervarea denumirii pentru societate. Pentru asta se completeaza o cerere pentru a verifica disponibilitatea numelui. Un exemplar al cererii poate fi gasit pe site-ul ONRC.

Urmatoarea etapa are in vedere intocmirea dosarului de inmatriculare, care va fi depus la ONRC. Care sunt documentele care trebuie sa alcatuiasca dosarul in cauza puteti afla de pe site-ul www.axacont.ro sau direct de la specialisti.

Pe tot parcursul colaborarii, clientii AxA Cont primesc consiliere din partea lor, astfel ca acestia sa nu aiba nici o grija. Orice nelamurire sau intrebare care apare este cu succes clarificata de echipa.

Desigur, nevoia de a detine informatii de specialitate cu privire la acest domeniu, pentru a putea creste un business, continua si, de fapt, creste dupa infiintarea SRL-ului.

Ulterior inregistrarii firmei la ONRC, pentru a putea functiona, o alta serie de etape trebuie parcurse de antreprenor. Acesta are nevoie de un specialist pe partea de finante si contabilitate, care sa fie la curent cu orice noutate si lege care se implementeaza. Exista posibilitatea de a opta in acest sens si pentru servicii de contabilitate dedicate, precum sunt cele disponibile la AxA Cont. Potrivit legii nr. 82/1991, o firma trebuie sa organizeze evidenta financiar-contabila. Si alte cerinte exista pe aceasta parte precum intocmirea situatiei financiare anual sau mentinerea registrelor contabile obligatorii.

Acolo unde experienta lipseste, iar informatiile necesare nu se cunosc, o colaborare cu experti in domeniu este esentiala pentru un bun start al afacerii. Iar cu AxA Cont toate merg ca pe roate.

