iNES GROUP, primul operator din Romania cu peste 100 de canale HD intr-o grila unica!

Despre iNES GROUP

Cu o experienta de peste 25 de ani de activitate, iNES face un pas inainte pe piata telecom, devenind primul operator cu un portofoliu de peste 100 de canale TV in format HD, disponibile in acelasi pachet, iNES IPTV. De asemenea, oferta iNES IPTV include cea mai bogata grila de canale UNICE (peste 190), alaturi de canale 4K/Ultra HD.De-a lungul anilor, preferintele abonatilor in materie de continut au devenit tot mai variate, iar compania a raspuns intotdeauna cu succes provocarilor. Astazi, grila unica iNES IPTV intruneste cerintele utilizatorilor, oferind o experienta de vizionare extrem de diversificata, pe categorii de interes multiple.In acelasi timp, standardele de vizionare au devenit tot mai rafinate, iar iNES intampina aceste exigente prin performanta tehnologiilor utilizate, optiuni de personalizare si, mai ales, structurarea continutului. Accentul se pune pe originalitatea programelor, calitatea superioara a imaginii, detalii de finete si noutati permanente, pentru o experienta TV cat mai atractiva si autentica. Astfel, iNES difuzeaza acum mai multe canale HD decat SD, in cea mai bogata grila de canale UNICE, la care se adauga si canale 4K/UHD.declara dl. Catalin Cuturela, Director Operatiuni - iNES GROUP.Odata cu grila de peste 100 de canale HD, iNES isi mentine pozitia de lider si pionier, marcand un nou punct de referinta in industria locala de telecomunicatii, dupa primul serviciu IPTV din Romania (2005), primul canal Full HD (2009) si primul canal 4K/UHD (2016). Astazi, pachetul premium iNES IPTV depaseste 190 de canale intr-o grila UNICA, asigurand o experienta TV de cea mai inalta calitate, in confortul casei, cu posibilitatea de personalizare a vizionarii pentru intreaga familie.iNES GROUP este unul dintre cei mai mari operatori independenti de telecomunicatii din Bucuresti, care ofera servicii B2B si B2C. Pentru segmentul business, iNES GROUP ofera servicii precum acces dedicat prin fibra optica, servicii IT&C, telefonie fixa, servicii specifice de Data Center (colocare echipamente, servere private virtuale, servere dedicate etc.) si solutii dedicate XaaS. Pentru clientii din segmentul rezidential, iNES ofera primul si cel mai performant serviciu IPTV din Romania (televiziune IP prin fibra optica), cu cel mai mare numar de canale TV intr-o singura grila. Pachetul iNES IPTV contine peste 190 de canale UNICE, din care, in premiera nationala, peste 100 de canale HD si mai multe canale 4K/UHD, alaturi de serviciile de acces la internet prin fibra optica si telefonie fixa.