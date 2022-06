In cadrul unui curs de management, vei realiza ca oricand poti invata ceva nou si util!

Secolul XX a fost considerat de contemporani Secolul vitezei. Insa, in comparatie cu ritmul in care se petrec astazi schimbari in toate domeniile, perioada dintre 1901 si 2000 pare mai degraba lenta si linistita.

Intr-adevar, secolul XXI aduce, in special ca urmare a unui progres tehnologic fara precedent, transformari multiple in societate si, mai ales, in mediul de afaceri. Pentru a te adapta si a prospera, este nevoie sa inveti in permanenta lucruri noi, iar una dintre cele mai bune modalitati de a o face este reprezentata de participarea la un curs management.

Iata cateva dintre trainingurile organizate de echipa Brightway®, apreciate atat de catre participantii individuali, cat si de companiile pentru care acestia lucreaza!

Curs management pentru incepatori: First Time Manager

Programul se adreseaza in primul rand persoanelor recent promovate, celor care isi construiesc o cariera in management, precum si tuturor profesionistilor interesati sa descopere cele mai noi si mai eficiente metode si tehnici de crestere a eficientei si productivitatii.

Trainingul este centrat pe dezvoltarea abilitatilor de conducere a persoanelor lipsite de acest tip de experienta, care au fost recent promovate sau urmeaza sa ocupe o pozitie de lider in organizatia din care fac parte. Pentru fiecare participant, sunt identificate atat punctele forte, cat si zonele in care este nevoie de imbunatatiri.

Astfel, devine posibila constientizarea tiparelor de comportament si a sabotorilor personali. Studii actuale din domeniul psihologiei comportamentale si al neurostiintei sunt folosite pentru a identifica tipurile de motivatie ce pot fi implementate intr-o echipa.

Training de Project Management

Acest curs de management este adaptat in functie de participanti si de domeniul lor de activitate, astfel incat se poate adresa mai multor categorii de profesionisti. Este vorba despre persoanele responsabile cu administrarea proiectelor care nu au mai facut un astfel de curs, dar si despre project managerii cu experienta, care vor sa obtina instrumente avansate, eficiente in contextul actual.

In cadrul trainingului, te vei antrena pentru a defini cu claritate obiectivele unui proiect si pentru a structura etapele acestuia. Vei invata sa evaluezi drumul critic, sa lucrezi cu grafice, rapoarte si instrumente de adaptare la schimbare. De asemenea, vei descoperi diferite metode cu ajutorul carora poti sa urmaresti calitatea si statusul fiecarui proiect.

Managementul schimbarii

Specialistii carora li se adreseaza acest curs de management sunt in primul rand antreprenorii, top managerii si liderii de echipa. De training poate profita insa oricine vrea sa invete cum sa dezvolte strategii si comportamente adaptative, pentru a gestiona schimbarile petrecute in permanenta in jur.

Totul incepe cu exercitii de autocunoastere si de explorare a propriului potential, precum si de identificare a blocajelor ce pot sa apara in contexte de schimbare si incertitudine. Cele mai noi instrumente si cercetari vor fi utilizate pentru a implementa cu succes strategii adaptative in contextul schimbarilor si incertitudinii specifice actualului moment din dezvoltarea societatii.

Indiferent de nivelul la care te afli, de varsta si de experienta, participarea la fiecare curs de management iti permite sa te mentii la curent cu tehnicile si strategiile actuale, care aduc succesul in cadrul celor mai puternice companii din lume. Astfel inarmat cu metodele specifice secolului XXI, vei reusi sa te adaptezi cu succes oricaror schimbari!

