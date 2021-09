Importanța echipamentelor de protecție în timpul pandemiei

halat sau combinezon de unică folosință;

mască de protecție respiratorie;

mănuși chirurgicale;

bonetă;

ochelari sau mască de protecție a feței;

încălțăminte sau protecție pentru încălțăminte de unică folosință.

COVID-19 este o boală transmisă prin contactul direct cu particulele respiratorii (sau Picăturile lui Flügge) provenite de la o persoană infectată. Prin urmare, principalul rol al echipamentului de protecție este de a împiedica sau de a limita contactul cu aceste particule.Echipamentul de protecție personală este destinat personalului medical și este format din mai multe elemente precum:Conform Organizației Mondiale a Sănătății, fiecare element al echipamentului personal de protecție este considerat un dispozitiv medical prioritar în lupta împotriva COVID-19. Din acest motiv, OMS a elaborat un ghid cu privire la specificațiile tehnice minime necesare pentru a asigura calitate, siguranță și eficiență corespunzătoare. Pentru fiecare element al echipamentului personal de protecție există standarde de calitate care trebuie respectate de producător.Mănușile nesterile pentru examinare sunt confecționate din nitril (preferabil), latex, policloropren sau PVC si nu contin pudra. Grosimea minima indicata de OMS este de 0,05 mm.Ochelarii de protecție sunt confecționați din PVC flexibil și aplica o presiune uniformă asupra feței pentru a sigila corespunzător suprafața acoperită.Viziera este confecționată din plastic transparent pentru a oferi o vizibilitate corespunzătoare și este echipată cu o bandă care permite atașarea sa fermă la nivelul capului. Viziera poate fi de unică folosință sau refolosibilă, dacă materialul din care este confecționată permite curățarea și dezinfectarea.Masca destinată personalului medical trebuie să permită respirația, să filtreze 98% dintre particulele respiratorii și preferabil să fie rezistentă la fluide. În cazul măștilor echipate cu filtru, acestea trebuie să aibă o formă care să nu permită atingerea dintre filtru și gură, în timpul respirației.Halatul este confecționat din material nețesut și ajunge până la jumătatea gambei. Pe zonele considerate critice, halatul poate avea o rezistență mai mare la fluide.În concluzie, echipamentul de protecție personală este esențial în lupta împotriva virusului SARS-CoV-2, iar eficiența și siguranța acestuia sunt garantate prin respectarea standardelor de calitate specifice.Fairgrieve, Duncan, et al. “Products in a Pandemic: Liability for Medical Products and the Fight against Covid-19.” SSRN Electronic Journal, 20 May 2020, doi:10.2139/ssrn.3584265.World Health Organization. Technical specifications of personal protective equipment for COVID-19. 13 Nov 2020.