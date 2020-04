Imobiliarium, cel mai amplu targ imobiliar din Romania, se reinventeaza pe timp de criza

Organizatorii pun la dispozitie in perioada 21 aprilie - 21 iulie Imobiliarium Online, o platforma pe care vizitatorii pot naviga prin ofertele expozantilor din cadrul evenimentului dar si a altor dezvoltatori imobiliari.Platforma se adreseaza celor care doresc sa prospecteze piata si sunt direct interesati de cumpararea unei locuinte, dar si celor care cauta un imobil pentru inchiriere sau investitie pe termen lung. Pe noul imobiliarium.ro.Prin intermediul platformei, vizitatorii beneficiaza de anunturi imobiliare verificate individual de o echipa dedicata.Toate listarile contin informatii complete (pret, suprafata, calculator bancar, pozitionarea exacta, etc.) si au la dispozitie atat un modul de contactare al agentului de vanzari cu informatiile specifice cat si unul de mesaje astfel incat cei interesati sa ia legatura cu persoana responsabila de imobil.Principalele avantaje ale targului Imobiliarium Online:1. Simplitatea de navigare - platforma ofera cel mai simplu mod de a gasi locuinta perfecta. Modulul de cautare integrat contine criteriile principale in alegerea viitoarei achizitii: zona, tip de locuinta si praguri de pret.Vizitatorii se pot bucura si de un mod eficient de afisare si comparare a ofertelor disponibile astfel incat prospectarea viitoarei locuinte sa fie cat mai facila, bineinteles totul din confortul casei.2. Informatii complete - pentru listarea locuintelor disponibile, dezvoltatorii ofera informatii complete despre imobil, tipul de constructie sau compartimentare. Astfel, anunturile evazive sau care furnizeaza informatii incomplete despre locuinte nu sunt aprobate pentru publicare de echipa mentionata anterior.Ceea ce recomanda Imobiliarium in acest moment este experienta acumulata in cele opt editii ale evenimentului, precum si parteneriatele incheiate cu peste 200 de ansambluri rezidentiale3. Randare 3D - vizitatorii Imobiliarium Online vor putea explora randari 3D ale locuintelor online precum si imagini 360 grade cu interiorul imobilelor sau imprejurimile ansamblului rezidential disponibile direct in listari. Modelarea 3D se face intocmai dupa schitele furnizate de dezvoltatori, astfel incat rezultatul final sa fie proiectia imobilului din realitate.4. Calculator bancar - fiecare listare beneficiaza de un calculator in care vizitatorii pot simula, in functie de bugetul disponibil, valoarea ratelor ...citeste mai departe despre " Imobiliarium, cel mai amplu targ imobiliar din Romania, se reinventeaza pe timp de criza " pe Ziare.com