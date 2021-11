Iluminatul potrivit la birou: sfaturi și soluții

In cadrul unui spatiu de birouri, iluminatul joaca un rol esential pentru sanatatea angajatilor si productivitate. In special in cazul celor care petrec ore bune in fata computerului sau a laptopului, va fi nevoie de surse cat mai potrivite de lumina. De asemenea, designul pentru care optezi in zona de birouri trebuie sa includa si felul in care decizi sa pozitionezi toate corpurile de iluminat. Doar in acest fel te poti bucura de un echilibru al decorului, dar si de satisfactie la nivel colectiv. Iata cateva sfaturi si idei care te vor ajuta sa iei cele mai bune decizii:

Pozitioneaza corect sursele de lumina

Munca in fata unui ecran presupune pozitionarea corecta a corpurilor de iluminat folosite. In caz contrar, monitoarele vor reflecta lumina si vor crea disconfort in timpul folosirii computerului sau a laptopului. Luminile instalate pe tavan sunt solutia cea mai practica in cazul spatiilor de birouri si, de cele mai multe ori, cele fluorescente sunt potrivite pentru spatii mari, deschise. In cazul unui spatiu de lucru de dimensiuni generoase, opteaza pentru un corp de iluminat care acopera o suprafata cat mai mare si care raspunde nevoilor tale in materie de design. Cel mai des folosite becuri sunt cele LED, deoarece au o durata de viata mai lunga, consum redus de energie si ofera o gama mai larga de optiuni, precum posibilitatea de a regla intensitatea si culoarea luminii.

Sursa naturala de lumina ramane cea mai importanta si mai benefica pentru oameni. De aceea, biroul trebuie amenajat in asa fel incat lumina naturala sa patrunda din abundenta in timpul zilei. Unele cladiri de birouri rezerva zonele bine luminate pentru salile managerilor sau cele de sedinte, insa, in prezent, o abordare moderna implica desfiintarea acestor tipuri de spatii. Deoarece si lumina naturala se reflecta in monitoarele device-urilor, mesele de birouri si mobilierul trebuie asezate cu spatele la sursele de lumina. Lumina naturala te obliga sa asezi elementele din birou in functie de aceasta, in timp ce lumina artificiala va fi pozitionata dupa amplasarea mobilierului de birou.

Alegerea iluminatului potrivit

Cand decorezi sau redecorezi un spatiu de birouri, alegerea iluminatului se poate dovedi o sarcina plina de provocari. Trebuie sa ai in vedere:

confortul angajatilor;

tipul de spatiu pe care il ai la dispozitie si dimensiunile acestuia;

ce imbunatatiri poti aduce spatiului de birouri prin solutii de iluminat;

feedbackul angajatilor si observatiile acestora.

In special in aceasta perioada, munca este in continua schimbare, iar spatiile de lucru trebuie sa raspunda unor noi nevoi. Revenirea la birou este un proces care poate dura mai mult decat ti-ai dori, iar amenajarea spatiului devine acum mai importanta ca niciodata.

De asemenea, trebuie sa decizi de ce tip de lumina ai nevoie: lumina directa, indirecta, de ambianta sau de task. Layerele de lumina sunt importante pentru locuinte si birouri in aceeasi masura. Daca ai deja surse de lumina potrivite pe tavan si vrei sa aduci niste imbunatatiri spatiului, opteaza pentru lumini indirecte si de task. De exemplu, luminile indirecte sau cele de ambianta pot fi folosite in spatii precum holurile sau bucataria, pentru a crea o atmosfera mai calda si confortabila. In special in lunile de iarna, biroul trebuie sa devina mai prietenos din momentul in care apune soarele, iar sursele artificiale de lumina preiau controlul decorului.

Personalizeaza iluminatul in functie de momentul zilei

Lumina fluorescenta puternica este obositoare pentru ochi. In perioada de toamna-iarna, odata cu lasarea intunericului mai devreme, este recomandat ca in birou sa se foloseasca mai multe tipuri de lumini: atat calde, cat si reci. Cu ajutorul becurilor LED de calitate, poti instala lampi, lampadare pe mesele de birou sau in apropierea acestora, pentru a crea o senzatie de confort, dar si pentru a ajuta ochii sa se adapteze la lumina. Cu ajutorul unor becuri smart, de exemplu, poti controla culoarea luminii din corpurile de iluminat principale. Asadar, odata cu apusul soarelui si apropierea finalului de program, luminile pot deveni treptat mai calde, astfel incat organismul sa primeasca semnalul ca poate incepe sa se odihneasca. In prima parte a zilei, productivitatea este la cote maxime datorita luminii naturale si cu ajutorul celei artificiale reci, dar pe parcursul zilei este nevoie de modificari care ajuta intregul organism.

Acorda atentie iluminatului din spatiul de birouri, pentru a te bucura de un colectiv motivat si de o tranzitie mai usoara inapoi la munca de la birou.

