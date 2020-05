Guvernul are planuri si pentru companiile mari: Ajutor de stat pentru plata utilitatilor si mecanism de garantare pentru capital

"Cred ca putem profita de o conjunctura economica internationala in care Romania poate fi o tinta atractiva pentru relocari importante de capacitati de productie, care vor fi relocate din anumite tari si noi suntem pregatiti pentru a oferi conditii cat se poate de bune pentru a putea atrage aceste companii care vor sa se relocheze.Deja avem semnale favorabile in acest sens si cred ca poate fi un motor important de crestere. Pregatim, de asemenea, cateva masuri.Dupa modelul IMM Invest, vom adopta un act normativ care va crea un mecanism de garantare pentru capitalul de lucru si pentru investitii, si pentru companiile mari care nu pot sa acceseze IMM Invest, companii mijlocii, companii mari.Este foarte important acest instrument, avem foarte multe companii mari care si-au pastrat activitatea, avem foarte multe companii mari care, chiar daca si-au suspendat pe o perioada scurta, si-au reluat activitatea, cum e cazul Dacia , cum e cazul Ford, cum e cazul multor alte companii, Pirelli, care isi reiau activitatea, dupa o perioada scurta de intrerupere", a declarat Ludovic Orban, luni, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.Premierul a anuntat, in context, ca va deveni curand operationala o schema de ajutor de stat pentru care Guvernul a primit sustinerea Comisiei Europene, "in special pentru marii consumatori de energie electrica, prin reducerea, practic, a pretului la energie electrica, prin diminuarea cuantumului certificatelor de CO=C2=B2 cu pana la 20%"."Ne gandim si la o alta masura, de reducere a taxei de cogenerare, astfel incat sa generam conditii de furnizare a energiei. (...) La ora actuala, companiile romanesti cumpara la preturi mai mari decat preturile tarifelor la care se cumpara gazul natural si energia electrica in multe tari europene.Mai ales in companiile care au in structura costurilor un cost important cu energia electrica sau cu gazul natural si avem foarte multe companii in economia romaneasca ce consuma energie electrica si gaz si au o structura mare a costurilor, a redus competitivitatea acestor companii pe piata internationala. Or, aici va trebui sa gandim mecanisme prin care sa permitem companiilor sa acceseze, macar la pretul mediu european, gazul natural si energia electrica", a completat el....citeste mai departe despre " Guvernul are planuri si pentru companiile mari: Ajutor de stat pentru plata utilitatilor si mecanism de garantare pentru capital " pe Ziare.com