Grupul GRAMPET lanseaza Trenul Solidaritatii Romanesti

, spunePrin urmare, companiile interesate sa foloseasca aceasta forma de transport pot obtine detalii operationale si financiare despre Trenul Solidaritatii Romanesti laIn functie de comenzi, volumul de marfa si numarul de containere implicat, operatorul va definitiva detaliile logistice, inclusiv punctul de plecare al acestui transport special cu destinatia Romania., a adaugat Gruia Stoica.Infiintat in urma cu aproape 20 de ani, GRAMPET este prima multinationala fondata in Romania si cel mai mare grup feroviar si operator logistic privat din Europa de Sud-Est.Structura sa de companii acopera in mod strategic intregul lant de solutii si produse de transport feroviar, oferind clientilor sai o experienta integrata la cel mai inalt nivel de competenta: servicii de transport feroviar marfa, constructii, reparatii si modernizarea materialului rulant, productia de piese de schimb, inchiriere de material rulant, transbordarea marfurilor, servicii logistice, precum si solutii inovatoare de IT pentru operatorii feroviari.Avand drept obiectiv declarat conectarea Oceanului Atlantic, prin Marea Nordului, la Oceanul Pacific, prin Marea Chinei de Sud, Grupul GRAMPET este unul dintre liderii industriei in dezvoltarea coridoarelor de transport ce conecteaza Europa si Asia.Compania sa fanion - Grup Feroviar Roman (GFR), este cel mai mare operator privat feroviar din Romania. In prezent, peste 20% din trafic este international, GFR oferind clientilor sai solutii logistice complexe. GFR este membra a tuturor organizatiilor internationale reprezentative si are acorduri de colaborare atat cu operatorii feroviari de stat (BDZ Cargo, UZ, CFM, PKP Cargo, ZK, RCH, HZ Cargo, ZBIH), cat si cu operatorii feroviari privati din Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Austria si Germania.Prin intermediul fabricilor Reva Simeria, Electroputere VFU Pascani, Reloc Craiova si Electroputere VFU Craiova, Grupul GRAMPET acopera o cota importanta din piata reparatorie de material rulant din Romania.In paralel, grupul desfasoara o activitate intensa de cercetare si dezvoltare de solutii tehnice menite sa ofere clientilor o experienta transparenta si in timp real a serviciilor la care au acces.In 2017, GFR a lansat portalul E-CLIENT GFR, o premiera pentru Romania si sud-estul Europei, care faciliteaza gestionarea relatiei clasice caraus - companie-client, de la postarea unei cereri de oferta pana la facturarea serviciului prestat, trecand prin etape esentiale precum comandarea vagoanelor goale, intocmirea contractelor de transport, accesul neingradit la informatii privind evolutia proceselor, atentionarea inteligenta a decidentilor si transmiterea de rapoarte automate.Mai multe informatii puteti accesa pe pagina oficiala de internet - https://grampet.ro/