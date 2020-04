Ford Romania: Un nou aparat de testare pentru COVID-19, instalat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

"Fundatia Ion Tiriac s-a alaturat acestei initiative pentru ca acum este nevoie, mai mult ca oricand, de solidaritate si responsabilitate din partea tuturor. Cu parere de rau, sistemul medical din tara noastra este pus la grea incercare in aceasta perioada, motiv pentru care am decis sa ne implicam si sa acordam suport Asociatiei Club Rotary Craiova Probitas. Donatia Fundatiei Ion Tiriac consta in directionarea sumei de 15.000 de dolari pentru achizitionarea unor echipamente medicale de importanta majora - aparatura de testare precum si kituri necesare pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul Covid-19. Ne bucuram sa fim alaturi de spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, punct de lucru - Laborator Genetica Medicala, fiindca doar impreuna putem trece cu bine peste acest obstacol", au declarat reprezentantii Fundatiei Ion Tiriac.Potrivit sursei citate, pana la ora actuala, in toata regiunea Oltenia exista doar un singur astfel de aparat, ce deservea cinci judete, acoperind astfel o populatie totala de aproximativ 2,5 milioane de locuitori. In contextul achizitionarii noului aparat, in Oltenia se vor putea testa peste 300 de persoane, zilnic, in laboratorul Spitalului Judetean Craiova."Dinamica la nivel national si international a epidemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2 impune cresterea capacitatii de diagnostic prin tehnici de genetica moleculara (Real-Time PCR) la nivel local, regional si international. Am organizat acest laborator vizand cresterea ratei de detectie a infectiei cu virusul SARS-CoV-2 in randul populatiei din Oltenia. Avand in vedere contextul epidemiologic, contagiozitatea ridicata a virusului SARS-CoV-2, stim ca este obligatoriu sa punem in functiune un nou flux de capacitate medie/mare pentru diagnosticarea eficienta a acestei patologii. Noul echipament prelucreaza la capacitate medie un numar de 200 teste/zi si poate ajunge la peste 320 teste/zi", sustine Teodor Sas, managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.Pe de alta parte, Ford Romania, in colaborare cu Consiliile Judetene Dolj, Brasov si Cluj, a anuntat, miercuri, demararea unei campanii de ajutorare a peste 400 de batrani si persoane nevoiase, din comunitatile rurale ale acestor judete, care, in saptamana urmatoare, vor primi alimente de baza necesare depasirii acestei perioade dificile.Proiectul beneficiaza de sprijinul distribuitorilor autorizati Ford din Brasov - Autonovex, Cluj-Napoca - RMB Inter-Auto si Craiova - Plusauto, si este implementat cu sprijinul Napoca Rally Academy, echipa campioana nationala de raliuri, ai caror voluntari vor asigura achizitia, transportul si livrarea pachetelor cu alimente de baza."Ne bucuram sa putem folosi aptitudinile in afara proiectelor noastre de motorsport si sa ajutam in aceste momente grele pentru toata lumea. Lucram cu Ford Motor Company Fund de aproape 6 ani si implicarea noastra in ceea ce inseamna organizarea logistica a acestei caravane si livrarea alimentelor in aceste comunitati a venit ca un pas absolut firesc", a spus Bogdan Marisca, unul dintre fondatorii Napoca Rally Academy.In acelasi timp, constructorul auto, cu sprijinul distribuitorilor sai autorizati, pune la dispozitia Directiilor de Sanatate Publica din tara peste 25 de vehicule si furgonete Ford, pentru a sustine comunitatile locale in lupta pentru prevenirea raspandirii COVID-19."Este foarte important ca in aceasta perioada sa fim alaturi de cei care au nevoie de sprijin, fie ca este vorba despre cei aflati in prima linie in lupta impotriva raspandirii COVID-19, fie ca vorbim despre persoane aflate in izolare, batrani si familii nevoiase care au nevoie de alimente. Datoram foarte mult comunitatii noastre, iar prin intermediul acestor actiuni suntem alaturi in continuare de angajatii nostri si de intreaga comunitate din Romania", a mentionat Ian Pearson, presedinte Ford Romania si director al fabricii Ford din Craiova.Tot in acest context, Ford Romania si Napoca Rally Academy au derulat, saptamana trecuta, primul curs online de educatie rutiera "BeCool - powered by Ford Driving Skills for Life", la care au participat peste 800 de elevi din 20 de licee craiovene.O alta initiativa a companiei, lansata zilele trecute, este Ford Family Fun Hub, un site special cu activitati recreative, proiectat pentru a oferi copiilor, dar si adultilor, o modalitate de a trece mai usor si intr-un mod mai distractiv peste aceasta perioada petrecuta in casa.Ford Family Hub include o carte de colorat ce poate fi descarcata, diferite jocuri de tip "Gaseste diferentele", "Labirint" sau "Uneste punctele", dar si o sectiune video, iar intreg continutul este actualizat in timp real.Ford Motor Company este o companie globala cu sediul in Dearborn, Michigan. Compania proiecteaza, produce, comercializeaza si furnizeaza o linie completa de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate marca Ford si vehicule de lux Lincoln, ofera servicii financiare prin Ford Motor Credit Company si urmareste sa ocupe pozitii de top in domeniul electrificarii, vehiculelor autonome si solutiilor de mobilitate. Ford are aproximativ 190.000 de angajati in intreaga lume.Ford Europa este responsabila de producerea, vanzarea si deservirea vehiculelor marca Ford pe 50 de piete individuale, avand aproximativ 46.000 de angajati in unitatile proprii si in asocierile in participatie consolidate si aproximativ 61.000 de angajati, daca includem si societatile neconsolidate. Pe langa Ford Motor Credit Company, operatiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienti Ford si 19 unitati de productie (12 unitati proprii si sapte asocieri in participatie neconsolidate).Primele autoturisme Ford au fost expediate in Europa in 1903, iar in acelasi an a fost fondata Ford Motor Company. Productia europeana a inceput in anul 1911.