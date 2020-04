Fabricile Ford si Dacia sunt inchise din 19 martie, din cauza pandemiei."Ford anunta astazi reluarea graduala a productiei de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, incepand cu data de 4 mai. Acest lucru este valabil si pentru uzina de la Craiova, care isi va relua activitatea in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, atat in Sectia de Productie Vehicule, cat si in cea de Productie Motoare", arata un comunicat al companiei.De asemenea, pentru protejarea sanatatii si sigurantei angajatilor, Ford Craiova produce propriile viziere, asigurand un nivel suplimentar de protectie pentru unele operatiuni din cadrul uzinei.Ford Motor Company este o companie globala cu sediul in Dearborn, Michigan. Compania proiecteaza, produce, comercializeaza si furnizeaza o linie completa de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate marca Ford si vehicule de lux Lincoln, ofera servicii financiare prin Ford Motor Credit Company si urmareste sa ocupe pozitii de top in domeniul electrificarii, vehiculelor autonome si solutiilor de mobilitate. Ford are aproximativ 190.000 de angajati in intreaga lume.Ford Europa este responsabila de producerea, vanzarea si deservirea vehiculelor marca Ford pe 50 de piete individuale, avand aproximativ 46.000 de angajati in unitatile proprii si in asocierile in participatie consolidate si aproximativ 61.000 de angajati, daca includem si societatile neconsolidate.Pe langa Ford Motor Credit Company, operatiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienti Ford si 19 unitati de productie (12 unitati proprii si sapte asocieri in participatie neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost expediate in Europa in 1903 - in acelasi an a fost fondata Ford Motor Company. Productia europeana a inceput in 1911. ...citeste mai departe despre " Ford reia gradual productia in Europa, inclusiv la Craiova " pe Ziare.com