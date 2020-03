Ford Motor si General Electric vor produce 50.000 de ventilatoare medicale in 100 de zile

Ulterior, cele doua companii vor fabrica 30.000 de ventilatoare medicale pe luna, echipamentele fiind necesare pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus, transmite Reuters.Ford a anuntat un proiect de ventilator simplificat, care este licentiat de GE Healthcare, de la compania Airon din Florida.Ventilatorul, care a fost aprobat de Administratia pentru Alimente si Medicamente, poate satisface nevoile majoritatii pacientilor bolnavi de COVID-19. Dispozitivul se bazeaza pe presiunea aerului, fara sa aiba nevoie de electricitate.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump , a ordonat vineri General Motors sa produca rapid ventilatoare medicale pentru pacientii bolnavi de COVID-19, la cateva ore dupa ce criticase dur GM si Ford Motor, pentru ca nu se implica suficient de rapid, transmite Reuters.Anuntul facut de presedinte a avut loc la cateva ore dupa ce GM anuntase ca va construi ventilatoare medicale in colaborare cu compania Ventec Life Systems, la o fabrica a constructorului auto din Indiana.Un purtator de cuvant al GM a spus ca ordinul nu schimba planurile pregatite deja de GM pentru productia de ventilatoare.GM si Ford au anuntat separat, saptamana trecuta, ca lucreaza cu alte companii pentru a ajuta la cresterea productiei de ventilatoare medicale.Vezi si ce se intampla la noi in tara: Primul ventilator mecanic proiectat la Timisoara a trecut de primul test de functionare (Video)