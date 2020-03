Fonduri europene spalatorie auto. Cum deschizi o afacere in care nu alergi dupa clienti

Antreprenorii care doresc sa deschida o spalatorie auto pot primi pana la 200.000 de lei in anul 2020 prin programul StartUp Nation.Pot aplica pentru programul StartUp Nation toate firmele (SRL, SRL-D) infiintate dupa 30.01.2017, care nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale.Sunt eligibile pentru a beneficia de fonduri europene nerambursabile societatile care nu au primit finantari prin StartUp Nation in 2017 sau 2018 sau care nu au asociati/actionari in firme care sa beneficiat de finantari in acesti ani.Mai multe despre programul Start-Up Nation aici Pentru a deschide o spalatorie auto ai nevoie de:- spatiu adecvat pentru o asemenea activitate,- cunostinte necesare desfasurarii unei astfel de activitati,- echipamente specifice: pompa de inalta presiune, rezervor apa, aspiratpr, generator etc.Punctul de lucru este bine sa fie amplasat intr-o zona intens circulata, pentru a fi vizibil pentru potentialii clienti.Daca acest lucru nu este posibil, trebuie sa iei in calcul publicitate prin panouri care sa-i directioneze catre spalatoria ta.Un antreprenor care isi inscrie proiectul pentru deschiderea unei spalatorii auto cu fonduri europene nerambursabile trebuie sa detina o societate cu cod CAEN 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor.Clasa respectiva include servicii precum intretinerea si repararea autovehiculelor, reparatii electrice si/sau mecanice, reparatii ale caroseriei, motorului si/sau ale sistemelor electronice de injectie, intretinerea uzuala a automobilelor, spalare, lustruire, vopsire, tratament antirugina, repararea parbrizelor, a scaunelor autovehiculelor, reprarea, montarea sau inlocuirea anvelopelor si a camerelor de aer, instalarea de piese si accesorii optionale care nu fac parte din procesul de fabricatie.Chiria spatiului in care iti vei desfasura activitatea si costul utilajelor sunt cheltuieli eligibile pentru a fi cuprinse in proiectul pentru obtinerea de fonduri nerambursabile.Pe lista cheltuielilor se numara, printre altele, si:- salarii pentru perioada de implementare a proiectului (maximum 12 luni)- utilitati si servicii de contabilitate- servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri (8000 de lei)- cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planului de afaceriPentru structurarea proiectului este indicat sa apelati la o firma de consultanta fonduri europene , insa nu este imposibil sa scrieti proiectul si singuri.O afacere dezvoltata in zona de carwash implica riscuri minime, intrucat exista un evident deficit de oferta pe acest domeniu de servicii. Cu o minima promovare, nu va fi nevoie sa alergi dupa clienti pentru ca ei vor fi cei care vor fugi dupa tine.Cand iti deschizi o spalatorie auto ai doua variante: cea clasica, in care ai angajati care se ocupa de masinile clientilor, sau o spalatorie auto selv service, cu aparatura de ultima generatie ce functioneaza pe baza de jetoane/fise/token.In plus, o spalatorie auto este un business care ofera si posibilitatea unei activitati adiacente la mare cautare, cum este spalatoria de covoare.