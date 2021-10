Fondatorul WellCode, recenzii despre limbajele de programare - care este cel mai bun?

Una dintre principalele griji ale persoanelor care doresc sa urmeze o cariera in IT -tineri dar nu neapărat este legata de limbajul de programare mai "usor", mai "cautat" sau mai "de viitor", in care "trebuie" sa se specializeze. De ce am folosit ghilimele?

Intrucat nu exista un anumit limbaj de programare care sa fie mai usor, mai cautat, mai de viitor sau efectiv de neinlocuit! Acestea sunt mituri care pornesc de oriunde altundeva, numai din industria IT nu! La ele contribuie propagarea parerilor neavizate pe subiectul respectiv. In plus, programa este veche si neadaptata la realitatea curenta.

Pentru a darama aceste mituri sau macar pe unele, i-am cerut lui Petru Trimbitas, fost olimpic la informatica, stagiar la Facebook si Google in Statele Unite ale Americii si fondator WellCode, platforma de training/mentorat in IT, adica unuia dintre expertii avizati in domeniu sa explice cat e mit si cata realitate in promisiuni de mai usor, mai cautat sau mai de viitor in materie de limbaje de programare.

Transant, dar cu argumente care te vor ajuta sa ințelegi ca mai bine, mai usor, mai de viitor poate fi o promisiune exagerata sau fara suport real, Petru Trimbitas ne-a oferit explicatii pertinente fara a auzi din partea fondatorului WellCode recenzii pro sau contra unui anumit limbaj de programare. Citind acest articol in continuare, vei afla opinia unuia dintre cei mai ancorati oameni din IT-ul romanesc pe acest subiect arzator.

"De unde sa incepi cand optiunile sunt nelimitate? Cu cat mai multe optiuni avem in piataă, cu atat vor aparea si mai multe, intrebari. De unde stii care este optiunea potrivita pentru tine si care este limbajul de programare ideal? Toti cauta informatii legate de limbajele de programare pe care ”trebuie” sa le invete si toti au prieteni IT-isti care le recomanda o anumita direcție de lucru . Trebuie sa incepi cu limbajele usoare? Exista limbaje de programare usoare? Toate limbajele se invata la fel de usor?", intreaba retoric Petru Trimbitas, inainte de a formula un categoric NU la la ultimele trei interogari

In opinia fondatorului WellCode, pareri si pareri vor exista intotdeauna, insa chiar si cele mai avizate dintre ele, spre exemplu ale programatorilor de succes, cu o cariera indelungata si care castiga mii de euro pe luna, sunt puternic influentate de propriile lor experiente. "Prietenii deveniti IT-isti iti vor da sfaturi din perspectiva lor, avand deja un nivel avansat de intelegere a industriei si domeniului. Ei nu tin cont de nivelul la care te afli, cunostintele pe care le-ai dobandit sau daca iti doresti sa lucrezi in acel limbaj. Ce trebuie sa faci? In primul rand, sa iti dezvolti inca de la inceput gandirea logica. Sa privesti limbajul de programare ca pe un instrument, care te va invata principiile IT-ului si te va ajuta sa ajungi la rezultatele dorite", explica Petru Trimbitas.

Acesta adauga ca o abordare de tipul specializarii pe un singur limbaj de programare, in vederea obtinerii unui salariu mai mare, este sortita esecului din start. "Renunta la ideea ca, invatand un singur limbaj,, vei fi foarte cautat! Un adevarat IT-ist se poate adapta rapid si usor la noi limbaje de programare, deoarece are bazele foarte bine puse la punct. Este normal sa preferi anumite limbaje, insa, daca vrei sa te numesti programator, este de datoria ta sa ajungi la nivelul la care sa poti invata oricand unul nou", spune fondatorul WellCode.

Evident, ca toti programatorii de succes, si Petru Trimbitas arepreferinte, limbaje in care lucreaza de multi ani si creeaza cel mai rapid aplicatii. Totusi, spune el, aceasta experienta este una profund personala si poate fi influentata de diversi factori, spre exemplu limbajul in care a lucrat la Facebook si Google. Cu toate acetea, in cadrul orelor de training/mentorat in IT de la WellCode, acesta nu va recomanda in mod direct un limbaj de programare sau altul, ci va ajuta cursantii să aleagă varianta potrivita fiecaruia: cea mai rapida, personalizata si eficienta!

