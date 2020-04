Firmele pot preda calculatoare uzate spre a fi reconditionate si donate elevilor saraci ramasi fara acces la educatie din cauza crizei Covid-19

Asociatia avertizeaza ca elevii dezavantajati, carora si astfel le este blocat accesul la educatie, vor avea de recuperat un decalaj care ii va pune intr-o situatie si mai dificila., a declaratOrganizatia non-profit reconditioneaza si doneaza echipamente IT din 2008, cand la scurt timp dupa infiintare a lansat reconect - un atelier de insertie socio-profesionala in care persoanele vulnerabile, excluse si marginalizate lucreaza la colectarea, reciclarea si pregatirea pentru reutilizare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), in special aparatura IT.Companiile care au de predat unitati centrale, monitoare LCD si laptopuri uzate o pot face prin intermediul site-urilor reconect.ro si atelierefarafrontiere.ro , astfel indeplinindu-si obligatiile de mediu privind managementul deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si sustinand programul de donatii de calculatoare pe care Ateliere Fara Frontiere l-a demarat la mijlocul lunii martie ca raspuns laAteliere Fara Frontiere este o organizatie non-profit pentru reintegrarea sociala, profesionala si civica a persoanelor vulnerabile, excluse si marginalizate, parte din SOS Group - International action, o retea globala ce lucreaza pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila.Ateliere Fara Frontiere a creat 3 intreprinderi sociale de insertie prin activitatea economica - reconect, remesh si ferma bio&co, in care ofera servicii personalizate de acompaniere sociala, consiliere pentru insertie, psihoterapie si acompaniere pedagogica pentru formarea de competente persoanelor care cumuleaza multiple dificultati la angajare.