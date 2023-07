Cum a ajuns o firmă cu doar nouă angajați la vânzări 70 de milioane de euro pe an. Cifra de afaceri, majorată de 50 de ori în trei ani

O firmă care comercializează produse chimice pentru agricultură, înființată în 2020, a ajuns la o cifră de afaceri de 70 de milioane de euro în 2022, arată Ziarul de Iași.

Potrivit sursei citate, de la o cifră de afaceri de 121,2 mil. lei (24 mil. euro) în 2021, firma ieşeană Fertil Star a ajuns la 343,1 mil. lei (69,5 mil. euro) în 2022, valoare de peste 2,5 ori mai mare faţă de un an înainte şi de aproape 50 de ori mai mare faţă de 2020, încheiat cu o cifră de afaceri de 6,8 mil. lei (1,4 mil. euro),

Şi profitul net a fost aproape dublu anul trecut, ajungând la 8,6 mil. lei (1,7 mil. euro), comparativ cu 4,5 mil. lei (915.000 lei) cu un an înainte. Aceste sume fabuloase au fost înregistrate cu o mână de oameni pe statul de plată, societatea raportând în 2022 la MFP un număr mediu de 9 angajaţi, în timp ce în anul 2021 a declarat un număr mediu de 5 angajaţi. Fertil Star a pornit la drum în 2020 cu un singur angajat.

„Cum poţi reuşi decât prin muncă, iar în spatele muncii stă experienţa. Gama de îngrăşăminte clasice este largă, noi lucrăm cu furnizori din ţară. Am mai adus produse şi din alte ţări, Grecia, Egipt, au preţuri mai bune şi calitate mai bună. Ţinând cont şi că Azomureş, cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice din România stagnează, nu produce, a crescut şi activitatea noastră. Nimic nu este imposibil dacă lucrezi corect, dar este multă muncă în spatele acestor rezultate. Avem 11 agenţi, merg la fermieri, strâng comenzile şi livrăm. (…) Au fost şi momente dificile.

Am cumpărat de la furnizorii din ţară marfa şi am vândut-o în pierdere, căci marfa s-a scumpit în jumătate de an, dar s-a ieftinit într-o lună, însă am mers înainte. Acum preţurile cât de cât s-au ieftinit, au ajuns la un plafon de stagnare-echilibrare şi ne simţim mai confortabil. Pentru că preţurile mici înseamnă volum mai mare de produse, un cash-flow mai mare.

Oricum, nu suntem singurii din piaţă, suntem o picătură într-un ocean. Dar faptul că avem o vastă experienţă în spate, ştiam piaţa când am început pe cont propriu, ne-a ajutat şi am obţinut rezultate bune. Iar când ai din toate direcţiile susţinere, înţelegere şi fair-play, totul este posibil”, a declarat Iulian Ursu pentru „Ziarul de Iaşi”.

Firma are ca obiect de activitate intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie. La nivelul judeţului Iaşi mai există alte 14 firme cu acest obiect de activitate, potrivit datelor Registrului Comerţului.

