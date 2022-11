Fabrica Agro-Est Muntenia pentru fertilizanți și biostimulatori va fi construită în Județul Buzău

AEM Holding a demarat oficial inceperea proiectului de constructie pentru,, Unitate de ambalare si formulare fetilizanti foliari si bistimulatori", o fabrica marca Agro-Est Muntenia SRL si sustinuta de AEM Holding, fond de investitii in agricultura.

Astfel, Agro-Est Muntenia va face trecerea de la distribuitor de inputuri agricole la producator si exportator in sectorul de inputuri. Fabrica va produce fertilizanti si biostimulatori in sistem conventional dar si ecologic, va fi dotata cu echipamente de ultima generatie, un laborator modern si centru de analiza si testare.

Pe plan local, Agro Est Muntenia va deveni producator unic de uree si azot lichid cu eliberare lenta in amestec sau biostimulatori cu aminoacizi certificati ecologic la nivel european. Fabrica tinteste la export in maxim un an de la deschidere, iar, alaturi de echipele mixte din grupul AEM, isi vor extinde distributia prin intermediul listarii in key accounts in zona de lanturi de magazine de bricolaj si magazine mici, de proximitate.

DESPRE FABRICA AGRO EST MUNTENIA

Fabrica se afla in Judetul Buzau, in localitatea Movila Banului si va crea in prima faza 20 de locuri de munca pentru comunitatile apropriate, contribuind extrem de mult la dezvoltarea rurala a judetului Buzau. Indeplinind cerintele legate de agricultura si de mediu, propuse de Comisia Europeana, fabrica va fi finalizata in luna noiembrie a acestui an. Dupa finalizarea constructiei, prima gama produsa de AEM va fi destinata fermierilor romani, mari sau mici, inclusiv celor care investesc in agricultura ecologica.

Totodata, ca parte din misiunea AEM Holding de sustenabilitate, Fabrica Agro-Est Muntenia va fi independenta energetic in vara anului 2023 pentru a deveni mai prietenoasa cu mediul inconjurator.

"Vom produce atat pentru Romania, cat si pentru Uniunea Europeana. Agricultura are nevoie de acest lucru acum mai mult ca oricand, avand o criza a ingrasamintelor care pune in pericol productia agricola europeana" ne spune Mihai Moraru, Fondator Agroest.

DESPRE AGRO-EST MUNTENIA

AGRO-EST a fost infiintata in 2009, iar in 2011 a finalizat investitia in prima platforma logistica si a infiintat divizia de distributie catre fermierii din judetul Buzau. Din 2012 pana in 2017, compania si-a extins activitatea in judetele Ialomita, Braila, Vrancea, Calarasi, Teleorman, Giurgiu, Tulcea, Olt, Prahova, Constanta, Dolj, Arges, Galati, Vaslui si Bacau, iar in 2019, in zonele Bana si Moldova.

In 2021 au devenit parte din grupul de companii apartinand lui AEM HOLDING, fond de investitii in agricultura - care investeste in toate marile ramuri din sector. AEM Holding este orientat pe zona de tehnologii, inovatii, cercetare si ecologie. Impreuna cu echipa Deloitte, AGRO-EST a inceput procesul de de integrare in AEM HOLDING incepand cu iunie 2020. Depunerea documentelor si divizarea a fost finalizata in luna aprilie a anului 2021.

Ca parte integrata a lui AEM Holding, AGRO -EST MUNTENIA a inregistrat o expansiune pe mai multe ramuri inclusiv pe sectorul de hobby.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.