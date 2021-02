Fa-ti vizitatorii din site sa spuna DA cu 2 tactici din Neuromarketing

Pe Amazon se obtin 9.5 vanzari la fiecare 100 vizite din Ads (anunturi platite)

La nivel mondial, celelalte site-uri ecommerce au media de 1.3 vanzari la 100 vizite din Ads

Elimina erorile din digital marketing (de pe tot parcursul Customer Journey: o mare problema in Romania) Aplica principii Behavioural Economics & Neuromarketing (psihologia cumparatorilor)

Exemplu concret de aplicare: Magazin online din zona E-commerce Fashion din Romania. Dupa analize comportamentale in site si customer profiling s-a abordat imbunatatirea ESP (emotional selling proposition) . Urmate de optimizare procedura de Checkout, redenumire buton "Adauga in cos" si adaugare de anumite mesaje emotionale (triggers) si de validare pe parcursul Customer Journey.

Dupa 11 de zile s-au masurat performantele: + 67 % in vanzari cu acelasi trafic in site (si fara Ads, promotii sau reduceri de preturi).

Simte-te important (exemplu: "Este modelul de sapca purtat de Eminem")

Simte-te apreciat (exemplu: "Colegii ar putea fi individiosi pe noua ta camasa")

Simte-te ca faci parte dintr-un grup unic (exemplu: "Manusile din colectia Moon create in cinstea astronautilor NASA sunt fabricate in doar 900 exemplare")

Simte-te atractiv (a) (exemplu: "Aceasta rochia rosie te va scoate in evidenta la orice party")

Simte-te la moda (exemplu: "Este modelul de jeans cel mai purtat de fotomedelele din Milano in timpul lor liber")

Exemplu concret de aplicare: Site B2B cu echipamente fiscale in Romania. S-a intuit ca poate fi o problema de Overchoice, site-ul prezentand 7 modele case de marcat aparent similare. Pentru validarea concluziei s-a creat un landing page cu prezentarea a doar doua modele: una portabila si una stationara, clasica. Vizitatorii puteau alege rapid in functie de specificul afacerii lor.

S-a optimizat Google Ads si directionat traficul catre noul landing page. Dupa cateva zile s-au masurat lead-urile generate: + 1122% crestere. Cu acelasi buget Ads utilizat si inainte de modificari.

